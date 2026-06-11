Veja gols de México x África do Sul na Copa do Mundo: em jogo com três expulsos, anfitriões vencem
O México abriu o placar logo no início da partida e confirmou vitória na estreia
Publicado: 11/06/2026 às 18:03
Veja os gols de México e África do Sul. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
México e África do Sul se enfrentaram, nesta quinta-feira (11), pelo jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026. Veja os gols e melhores momentos da partida válida pelo Grupo A do torneio.
Gols e melhores momentos de México x África do Sul
- Logo aos 8 minutos do primeiro tempo, o México saiu na frente do placar. Em saída de bola errada da seleção africana, Quiñones aproveitou o vacilo, recuperou a bola perdida e bateu rasteiro na saída do goleiro.
- Aos 5 minutos do segundo tempo, o primeiro cartão vermelho da Copa. Brian Gutiérrez saiu livre na cara do goleiro sul-africano, mas foi derrubado por Siphephelo Sithole.
- Com um a mais em campo, a seleção anfitriã não demorou tanto tempo para aumentar o placar.
Aos 22 minutos, Roberto Alvarado fez cruzamento para achar Raúl Jiménez, que marcou gol de cabeça.
- Com 40 minutos do segundo tempo, o ábitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio expulsou um segundo jogador da África do SuL, após revisão do VAR por agressão.
- Já aos 47' do segundo tempo, o zagueiro César Montes derrubou o adversário da África do Sul e também foi expulso.
Escalações
México: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira (Edson Álvarez 76'), Álvaro Fidalgo (Gilberto Mora 66'), Brian Gutiérrez (Luis Chávez 67'), Roberto Alvarado, Raúl Jiménez (Armando González 76'), Julián Quiñones (Alexis Vega 78'). Técnico: Javier Aguirre.
África do Sul: Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba (Oswin Appollis 77'), Sphephelo Sithhole, Teboho Mokoena, Jayden Adams (Themba Zwane 61'), Iqraam Rayners (Evidence Makgopa 77'), Lyle Foster (Thalente Mbatha 56'). Técnico: Hugo Broos.
GOLS E MELHORES MOMENTOS DE MÉXICO X ÁFRICA DO SUL
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35 anos, depois de uma lesão grave, uma cirurgia complicada, Raúl Jiménez e toda a emoção de marcar pela PRIMEIRA VEZ EM UMA COPA DO MUNDO. ???? TEM UM OLHO NA MINHA LÁGRIMA! pic.twitter.com/0fFjXIQFOG— CazéTV (@CazeTVOficial) June 11, 2026
GOLS E MELHORES MOMENTOS DE MÉXICO X ÁFRICA DO SUL
Próximo jogo do México
Agora, o México enfrenta a Coreia do Sul na próxima quinta-feira (18), pela segunda rodada do Grupo A.
Próximo jogo da África do Sul
A África do Sul, por outro lado, encara a República Tcheca, no mesmo dia.