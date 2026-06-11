Azteca vira festa, e México abre a Copa 2026 embalado por mar de sombreros

Torcida transforma estádio em caldeirão, celebra primeiro gol do Mundial e reforça esperança de campanha histórica

Torcedor mexicano usando sombrero na partida entre México e África do Sul, abertura da Copa do Mundo (Julio Cesar AGUILAR / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 começou com muita celebração no lendário Estádio Azteca. A seleção mexicana estreou diante da África do Sul em uma atmosfera digna da tradição do país no futebol, marcada por gritos de "olé", festa nas arquibancadas e até sombreros lançados ao gramado.

Logo nos minutos iniciais, o Azteca mostrou por que segue sendo um dos palcos mais emblemáticos da história das Copas do Mundo. A explosão veio quando Julián Quiñones balançou as redes aos 9 minutos e marcou o primeiro gol da Copa de 2026.

O estádio mexicano recebeu pela terceira vez uma partida de abertura de Mundial. O local já havia sido protagonista nas edições de 1970 e 1986.

A expectativa dos mexicanos é que o ambiente criado no Azteca seja um diferencial ao longo da competição. Atuando em casa e impulsionado por uma torcida que lotou o estádio desde horas antes da bola rolar, o México sonha em fazer sua melhor campanha em Copas do Mundo na era moderna.

Confira a festa mexicana na abertura da Copa do Mundo: