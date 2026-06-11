Copa 2026: Raúl Jiménez, do México, ouviu que foi um milagre sobreviver a grave fratura

O atacante mexicano utiliza uma proteção na cabeça em campo após ter sofrido uma grave lesão

Raúl Jiménez, atacante do México (Divulgação / Seleção mexicana de futebol)

Referência técnica da seleção mexicana durante a Copa do Mundo de 2026, o atacante Raúl Jiménez vem chamando atenção por um acessório incomum que utiliza durante a partida de estreia contra a África do Sul.

O camisa 9 do México utiliza uma proteção na cabeça após ter sofrido uma grave lesão na região em 2020. Segundo o próprio jogador, os médicos disseram que havia sido um milagre ele estar ali após o ocorrido.

“Desde o primeiro momento, os cirurgiões e médicos me contaram o que aconteceu e os riscos. Eles me disseram que era um milagre estar aqui. É por isso que a cirurgia teve que ser rápida e foi um trabalho muito bom dos médicos”, disse Raúl Jiménez em entrevista ao The Standard.

O episódio em questão ocorreu em um lance com o zagueiro brasileiro David Luiz, em partida válida pela Premier League. O atacante mexicano se chocou fortemente com o defensor durante o jogo, resultando em um traumatismo craniano e uma hemorragia cerebral.

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