Marrocos perde titular no ataque e terá baixa importante para estreia contra o Brasil na Copa

Abde Ezzalzouli saiu de campo lesionado no último domingo (7), durante amistoso contra a Noruega

Abde Ezzalzouli em ação por Marrocos em amistoso contra Noruega (ANGELA WEISS / AFP)

A Seleção de Marrocos ganhou um problema às vésperas da estreia na Copa do Mundo. Um dos principais nomes do setor ofensivo da equipe, o atacante Abde Ezzalzouli está fora do confronto diante do Brasil, marcado para o próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Segundo informações do jornal espanhol Marca, o jogador do Betis foi diagnosticado com uma entorse moderada no ligamento colateral medial do joelho direito. A previsão de recuperação varia entre duas e três semanas, prazo incompatível com a abertura da campanha marroquina no Mundial.

A lesão aconteceu no último domingo, durante o amistoso contra a Noruega. Abde sentiu o problema no lance final do primeiro tempo do empate por 1 a 1 e precisou ser substituído no intervalo da partida.

Baixa pesa para Mohamed Ouahbi

A ausência representa uma perda significativa para o técnico Mohamed Ouahbi. Abde é considerado uma das principais armas ofensivas da atual geração marroquina, especialmente pela capacidade de desequilibrar em jogadas individuais.

Atuando preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque, o ponta se destaca pela velocidade, drible curto e agressividade nos confrontos de um contra um. Características que poderiam ser exploradas justamente em um setor que ainda gera dúvidas na Seleção Brasileira após o corte do lateral-direito Wesley.

Com a indefinição sobre quem ocupará a posição na equipe de Carlo Ancelotti, Abde surgia como uma das peças capazes de explorar eventuais espaços e criar dificuldades para o sistema defensivo brasileiro. A principal opção para substituí-lo é Soufiane Rahimi.

Revelado pelo Hércules, da província de Alicante, na Espanha, Abde chamou a atenção do Barcelona ainda jovem. Inicialmente integrado ao time B do clube catalão, acabou promovido à equipe principal, onde disputou 14 partidas e marcou um gol.

Sem espaço para uma sequência maior, foi emprestado ao Osasuna, onde ganhou minutagem e amadureceu seu futebol. Posteriormente, transferiu-se para o Betis, clube no qual consolidou seu crescimento e passou a figurar com frequência nas convocações da seleção marroquina.