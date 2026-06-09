Neymar admite "sensação diferente" ao disputar quarta Copa do Mundo com o Brasil

Aos 34 anos, o camisa 10 luta contra mais um problema físico, a quatro dias da estreia do Brasil no Mundial

Neymar, camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo (Rafael Ribeiro/CBF)

Neymar admitiu ter "uma sensação diferente" antes de disputar sua quarta e "última" Copa do Mundo, para a qual ainda é dúvida por conta de uma lesão muscular na panturrilha direita.

Aos 34 anos, o camisa 10 luta contra mais um problema físico, a quatro dias da estreia do Brasil no Mundial, contra o Marrocos, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.

O maior artilheiro da história da Seleção (79 gols) apresentou "boa evolução" na recuperação da lesão que o afastou dos gramados desde meados de maio, de acordo com a CBF, mas ainda não está treinando com os companheiros e não deve entrar em campo contra os marroquinos.

Seu retorno é esperado para a segunda rodada, contra o Haiti, no dia 19 de junho. Neymar passou por novos exames de imagem nesta segunda-feira (8) e foi reavaliado pelo departamento médico da Seleção Brasileira.

"Mesmo que seja minha quarta Copa do Mundo, é uma sensação diferente, por tudo que envolveu e, obviamente, é a minha última", disse Neymar em uma prévia da série "Vai, Brasil", que mostra a preparação da Seleção no último ano e estreia nesta quarta-feira (10).

Os problemas físicos prejudicaram seu desempenho nas últimas temporadas. Por isso, sua inclusão na convocação de Carlo Ancelotti para o Mundial foi uma grande surpresa.

"Estou aqui parecendo um menino, um jovem de 18 anos que está indo para a primeira Copa do Mundo", disse o jogador do Santos na produção audiovisual.

"Estou muito orgulhoso, muito feliz de estar aqui, vou aproveitar cada segundo, cada momento nessa Copa do Mundo e espero que ela seja especial também", concluiu.

Com a Amarelinha, Neymar esteve em campo nas Copas de 2014, 2018 e 2022.