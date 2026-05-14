Álbum e figurinhas da Copa do Mundo 2026 estão sendo vendidos em lotéricas
Com pacotes a R$ 7, a comercialização oficial na rede começou no dia 30 de abril; venda é restrita para maiores de 18 anos
Publicado: 14/05/2026 às 12:50
Figurinhas da Copa do Mundo (Karol Rodrigues/DP Foto)
A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 ganhou um novo capítulo fora dos gramados. As unidades lotéricas da Caixa Econômica Federal em todo o país passaram a integrar a rede oficial de vendas do álbum e das figurinhas do Mundial. No entanto, o início da comercialização, em 30 de abril, é marcado por uma distribuição desigual entre as regiões.
Se um colecionador tiver a sorte rara de não tirar nenhuma figurinha repetida, o custo mínimo para completar a coleção apenas com os pacotes comprados em lotéricas seria de R$ 980 (referente a 140 pacotes).
Para os torcedores, a recomendação é consultar o site oficial (ACESSE AQUI), as redes sociais da instituição (ACESSE AQUI) ou verificar diretamente na lotérica mais próxima se a unidade está cadastrada como ponto de venda oficial.
Restrições
Diferente das bancas de revistas tradicionais, a venda nas lotéricas possui uma particularidade legal: em observância ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a comercialização nestes estabelecimentos é restrita a maiores de 18 anos. Dessa forma, crianças e adolescentes não podem realizar a compra direta neste canal.
Problema de logística
Apesar da rede da CAIXA contar com cerca de 13 mil unidades espalhadas por mais de 95% dos municípios brasileiros, a chegada do material não foi uniforme. Relatos apontam que, enquanto grandes centros já possuem o produto, unidades em estados menores ou cidades do interior ainda aguardam o abastecimento por parte dos distribuidores oficiais.
A reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato com a assessoria da CAIXA para obter o cronograma detalhado da venda em Pernambuco, mas ainda não houve retorno oficial. Esta matéria será atualizada assim que novos dados forem disponibilizados.