Don Nelson, lenda da NBA como jogador e treinador, morre aos 86 anos
Don Nelson foi incluído no Hall da Fama do Basquete em 2012
Publicado: 09/08/2026 às 20:48
Nelson, que foi incluído no Hall da Fama do Basquete em 2012. (JED JACOBSOHN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Don Nelson, o segundo técnico com mais vitórias na história da NBA e cinco vezes campeão como jogador pelo Boston Celtics, morreu neste domingo (9), aos 86 anos. Nelson integrou cinco equipes campeãs da NBA com o Boston entre 1966 e 1976, e os Celtics aposentaram a camisa de número 19 que ele usava.
Como treinador, Nelson acumulou um retrospecto de 1.335 vitórias e 1.063 derrotas em suas passagens por Golden State, Milwaukee, Nova York e Dallas, entre 1976 e 2010. Essa marca foi um recorde da NBA até ser superada por Gregg Popovich em 2022.
Nelson, que foi incluído no Hall da Fama do Basquete em 2012, nunca chegou às Finais da NBA como técnico, mas será lembrado como uma figura histórica entre os treinadores.
"Nellie foi um dos técnicos mais inovadores e influentes da história da NBA e uma figura icônica na história dos Warriors", declarou o Golden State em um comunicado.
Steve Kerr, atual técnico dos Warriors, também lembrou Nelson como um visionário cuja influência perdura na era moderna da liga.
"Don Nelson desafiou constantemente o pensamento convencional, experimentou diferentes escalações e estilos de jogo, e enxergou possibilidades no esporte que outros, muitas vezes, não viam", afirmou Kerr.
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