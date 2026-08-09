Náutico cede empate nos Aflitos contra o Atlético-GO pela Série B

Timbu saiu na frente com jovem atacante Kauã Maranhão, mas viu o Dragão marcar no segundo tempo nos Aflitos

Jean Carlos em campo pelo Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O presente do Dia dos Pais para os alvirrubros não foi dos melhores. O Náutico empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO neste domingo (9), nos Aflitos.

O jovem Kauã Maranhão marcou para os mandantes no jogo válido pela 21ª rodada da Série B, mas viu Geovany Soares dar números finais ao duelo.

Com o resultado, os pernambucanos chegaram aos 26 pontos, mas desceram para a 14ª posição, ficando a seis da zona de rebaixamento e a sete do G6.

O jogo

Os donos da casa começaram a partida com tudo. Antes do primeiro minuto, o goleiro Paulo Vitor fez grande defesa após cabeceio de Borasi. No rebote, Kauã Maranhão chegou a acertar a trave.

Aos cinco minutos, o jovem atacante alvirrubro não desperdiçou. Ele recebeu passe de Igor Fernandes e finalizou de primeira para abrir o placar.

A primeira chance do Dragão veio aos 20 minutos, com Yuri, ex-Náutico, finalizando de longe para defesa de Muriel.

O duelo perdeu intensidade, apesar de algumas chances criadas pelos dois lados, e o placar terminou o mesmo ao fim da primeira etapa.

Segundo tempo

Logo na volta do intervalo, a torcida do Náutico teve um grande susto após o goleiro Muriel ser expulso por falta em Gustavo Coutinho.

Porém, com o auxílio do VAR, foi marcado o impedimento do ex-jogador do Sport, mantendo o arqueiro em campo.

Com mudanças, o Dragão voltou melhor e conseguiu empatar a partida aos 10 minutos. Geovany Soares recebeu cruzamento e finalizou na grande área para marcar.

Pouco tempo após o gol, a dupla de técnicos do Náutico acionou três novos jogadores, incluindo o estreante argentino Pato Nuñez.

A reta final foi bem disputada, com o Timbu quase marcando após cobrança de falta de Jean Carlos, mas o placar seguiu em igualdade até o apito final, que teve vaias da torcida para o Alvirrubro.

Ficha do jogo

Náutico 1

Muriel, Arnaldo (Victor Andrade), Léo Índio, Betão e Igor Fernandes (Ryan); Samuel (Patricio Nuñez), Auremir (Gustavo Henrique) e Jean Carlos; Reginaldo, Borasi (Rikelme) e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.

Atlético-GO 1

Paulo Vitor, Ewerthon, Júnior Barreto, Adriano Martins e Yuri Silva; Leandro Vilela (Henrique Freitas), Daniel Peixoto e Matheusinho (Cristiano); Geovany Soares (Gustavo Maia), Léo Tocantins (Bruno José) e Gustavo Coutinho (João Pedro). Técnico: Roger Silva.

Gols: Kauã Maranhão (5/1ºT) (Náutico); Geovany Soares (10/2ºT)

Cartões amarelos: Arnaldo, Muriel, Victor Andrade e Borasi (Náutico); Adriano Martins e Cristiano (Atlético-GO)

Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Recife)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Thayse Marques Fonseca (ambos do RJ)

VAR: José Ricardo Vasconcelos Laranjeira (AL)

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