Guilherme dos Anjos exalta Kauã Maranhão após empate do Náutico: ‘Exímio na função’

Treinador do Alvirrubro revelou que o jovem atacante já chama atenção no mercado de transferências

Kauã Maranhão, atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Em coletiva após o empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO, nos Aflitos, neste domingo (9), Guilherme dos Anjos elogiou a atuação do atacante Kauã Maranhão.

Autor do gol alvirrubro, o jovem de 22 anos fez seu quinto jogo na Série B, sendo o terceiro como titular, e já soma três redes balançadas.

“Um jogador que, inclusive, merece todos os elogios. É um jovem que pagou um preço muito alto, saiu, jogou e voltou maduro. Forte e consciente. Se continuar com essa evolução e foco, não tenho certeza de que vai ser possibilidade de venda”, disse.

O técnico do Timbu chegou a revelar que já existem procuras do mercado pelo jogador revelado na base do clube, que, somando seus jogos pelo Piauí, tem 19 gols em 34 partidas no ano.

“Tive um scouter que ligou para perguntar sobre o atleta. É um jogador exímio na função e é muito bom ver um jovem como ele entrar numa posição tão querida, principalmente no Nordeste”, declarou.

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