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Náutico, Sport e Santa Cruz prestam homenagens a Oscar Schmidt

Trio de Ferro Pernambucano ressalta feitos históricos do "Mão Santa" e impacto no esporte

Gabriel Farias

Publicado: 17/04/2026 às 19:59

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Náutico, Sport e Santa Cruz prestam homenagens a Oscar Schmidt /Reprodução/Redes Sociais

Náutico, Sport e Santa Cruz prestam homenagens a Oscar Schmidt (Reprodução/Redes Sociais)

A morte de Oscar Schmidt, aos 68 anos, nesta sexta-feira (17), mobilizou também o futebol pernambucano. O Trio de Ferro - Náutico, Sport e Santa Cruz - utilizou as redes sociais para prestar homenagens ao astro do basquete nacional.

Em comum, os três clubes destacaram a dimensão do legado deixado por Oscar, com ênfase nos feitos históricos com a Seleção Brasileira e na marca de maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos em cinco edições. Campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1987, o “Mão Santa” foi lembrado como um símbolo do esporte nacional, capaz de atravessar gerações.

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O Náutico ressaltou o peso histórico do ex-atleta ao classificá-lo como “maior nome da história do basquete brasileiro”, além de destacar seus números expressivos em competições internacionais. O clube alvirrubro também manifestou solidariedade a familiares, amigos e fãs neste momento de luto.

Já o Sport enfatizou o reconhecimento internacional da carreira de Oscar, lembrando as inclusões no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame e no Hall da Fama da FIBA, distinções que colocam o ex-jogador entre os maiores nomes da modalidade em nível mundial. Em sua nota, o clube rubro-negro reforçou que “o esporte brasileiro está de luto”.

 

 

O Santa Cruz, por sua vez, destacou o caráter lendário do ex-atleta, referindo-se a Oscar como “Mão Santa” e recordista olímpico de pontuação. Em mensagem direta, o clube tricolor desejou força aos familiares e ressaltou que o legado do ídolo será eterno.


Basquete , luto , Náutico , oscar , Oscar Schmidt , Santa Cruz , Sport
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