Náutico, Sport e Santa Cruz prestam homenagens a Oscar Schmidt (Reprodução/Redes Sociais)

A morte de Oscar Schmidt, aos 68 anos, nesta sexta-feira (17), mobilizou também o futebol pernambucano. O Trio de Ferro - Náutico, Sport e Santa Cruz - utilizou as redes sociais para prestar homenagens ao astro do basquete nacional.

Em comum, os três clubes destacaram a dimensão do legado deixado por Oscar, com ênfase nos feitos históricos com a Seleção Brasileira e na marca de maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos em cinco edições. Campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1987, o “Mão Santa” foi lembrado como um símbolo do esporte nacional, capaz de atravessar gerações.

O Náutico ressaltou o peso histórico do ex-atleta ao classificá-lo como “maior nome da história do basquete brasileiro”, além de destacar seus números expressivos em competições internacionais. O clube alvirrubro também manifestou solidariedade a familiares, amigos e fãs neste momento de luto.

O Clube Náutico Capibaribe lamenta profundamente o falecimento de Oscar Schmidt, ídolo nacional e maior nome da história do basquete brasileiro.



Campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1987, Oscar é o maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos em cinco… pic.twitter.com/ktTwrSP9Ai — Náutico (@nauticope) April 17, 2026

Já o Sport enfatizou o reconhecimento internacional da carreira de Oscar, lembrando as inclusões no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame e no Hall da Fama da FIBA, distinções que colocam o ex-jogador entre os maiores nomes da modalidade em nível mundial. Em sua nota, o clube rubro-negro reforçou que “o esporte brasileiro está de luto”.

O Santa Cruz, por sua vez, destacou o caráter lendário do ex-atleta, referindo-se a Oscar como “Mão Santa” e recordista olímpico de pontuação. Em mensagem direta, o clube tricolor desejou força aos familiares e ressaltou que o legado do ídolo será eterno.

O Santa Cruz lamenta profundamente a morte de Oscar Schmidt, o Mão Santa. Lenda do esporte mundial, foi recordista olímpico de pontuação e campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1987.



Desejamos força aos familiares, amigos e fãs. Seu legado será eterno. ???????? pic.twitter.com/Ol2Kx2vnK7 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 17, 2026



