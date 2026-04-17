Morte de Oscar Schmidt gera comoção e homenagens de clubes e entidades do basquete

Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete (Reprodução/NBB)

A morte de Oscar Schmidt, aos 68 anos, nesta sexta-feira (17), provocou comoção no esporte brasileiro. Considerado o maior nome da história do basquete nacional, o “Mão Santa” recebeu homenagens de clubes por onde passou, além de entidades como a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e a Liga Nacional de Basquete (NBB), que destacaram o legado construído dentro e fora das quadras.

A confirmação do falecimento foi feita pela CBB, após o ex-atleta dar entrada em um hospital devido a um mal-estar. A causa da morte não foi oficialmente divulgada. Nos últimos 15 anos, Oscar travou uma batalha contra um tumor cerebral, tornando-se também símbolo de superação.

Em nota oficial, a CBB ressaltou a dimensão histórica do ídolo, classificando-o como um atleta que “se torna eterno não apenas pelos números, mas pelo significado”. A entidade relembrou a trajetória desde os primeiros passos no basquete até os recordes mundiais, como a marca superior a 50 mil pontos na carreira e o posto de maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos. Para a confederação, a morte de Oscar “encerra uma era”, mas seu impacto permanece como referência para o esporte.

Um símbolo eterno no peito do basquete brasileiro.



Este patch é mais do que uma homenagem. É memória, é respeito, é gratidão por tudo o que Oscar Schmidt representou dentro e fora das quadras. Essa será a capa das redes sociais da CBB.



Que ele esteja presente em cada jogo, em… pic.twitter.com/dWQFSiEST2 — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) April 17, 2026

O Palmeiras, onde Oscar iniciou a carreira profissional, enfatizou o papel do clube na formação do atleta. O Verdão relembrou a estreia ainda adolescente e a participação no título brasileiro de 1977, além de destacar que foi ali que começaram os primeiros pontos de uma trajetória histórica. O clube também ressaltou a luta contra o câncer como parte marcante de sua história de vida.

Com profunda tristeza, a Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento, aos 68 anos, do lendário Oscar Schmidt, ídolo do esporte brasileiro e um dos principais jogadores de basquete de todos os tempos.



Maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos e integrante do Hall da… pic.twitter.com/NJTDnGuIHD — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 17, 2026

Já o Flamengo destacou o período em que o ala brilhou na Gávea, classificando-o como um dos maiores ídolos do basquete rubro-negro. Em nota, o clube apontou que o legado de Oscar “transcende as quadras” e seguirá inspirando gerações, reforçando a identificação do jogador com a torcida.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de um dos maiores ídolos da história do nosso basquete e do esporte mundial: Oscar Schmidt. O eterno Mão Santa honrou o Manto Sagrado com sua genialidade, paixão e arremessos inesquecíveis, marcando época na Gávea… pic.twitter.com/2sAVcsGSvZ — Flamengo (@Flamengo) April 17, 2026





A NBB também prestou homenagem, ressaltando números e conquistas que ajudaram a consolidar a grandeza de Oscar. A nota ainda reforça o papel do ex-jogador como figura central na popularização do basquete no país, sendo responsável por marcar gerações com seu estilo de jogo e personalidade.

Hoje o basquete brasileiro se despede de uma lenda. ????????



Oscar Schmidt, o Mão Santa, marcou gerações e escreveu seu nome para sempre na história do esporte. Segundo maior pontuador da história, membro de múltiplos Halls da Fama e dono de feitos eternos com a camisa do Brasil e… pic.twitter.com/Wmw9FPWSlc — NBB CAIXA (@NBB) April 17, 2026



