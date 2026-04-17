Lenda do basquete brasileiro, Oscar Schmidt morre aos 68 anos

Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro (Rafael Vieira/DP Foto)

Morreu, nesta sexta-feira (17), Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro, aos 68 anos de idade. O ex-atleta havia sofrido um mal-estar e deu entrada às pressas no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

A causa da morte ainda não foi oficialmente revelada. Nos últimos 15 anos de vida, Oscar enfrentou uma batalha contra um tumor cerebral e e passou por cirurgia recentemente, de acordo com o filho dele, Felipe Schmidt.

A recente cirurgia impediu a lenda do basquete de estar no evento em que foi homenageado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), durante cerimônia do Hall da Fama, no Copacabana Palace, no Rio, no início deste mês. Ele foi representado pelo filho na ocasião.

O "Mão Santa" descobriu um câncer no cérebro em 2011 e passou por duas cirurgias para retirada de dois tumores na região, além de várias sessões de quimioterapia. Em 2022, ele anunciou a interrupção do tratamento depois de afirmar estar curado da doença. "Eu venci essa batalha", disse ele naquela ocasião.

Medalhista de ouro no Pan-Americano de Indianápolis-1987, Oscar Schmidt também ostenta três títulos sul-americanos com a seleção brasileira masculina de basquete (1977, 1983 e 1985). Ídolo da modalidade no Brasil, ele conquistou três bronzes importantes para sua história: no Mundial das Filipinas-1978, Pan de San Juan-1979 e Copa América do México-1989.

Em 2013, Oscar Schmidt foi eternizado no Hall da Fama do basquete, em Springfield, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O Mão Santa jogou por Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Clube Sírio, além de passagens por times da Espanha e da Itália.

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