Oscar Schmidt morreu em decorrência de parada cardiorrespiratória, diz prefeitura

Ele tinha 68 anos e deixa a mulher, Maria Cristina, e os filhos Felipe e Stephanie

Oscar Schmidt (Reprodução/Redes sociais)

A morte de Oscar Schmidt foi atribuída a uma parada cardiorrespiratória, segundo a prefeitura de Santana da Parnaíba. O ídolo do basquete brasileiro passou mal em sua casa no município e foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana.

Segundo comunicado da prefeitura, Oscar chegou à unidade hospitalar já sem vida. Ele tinha 68 anos e deixa a mulher, Maria Cristina, e os filhos Felipe e Stephanie.

O velório será restrito aos familiares, "em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento", segundo a família do ex-atleta.

Oscar passou 15 anos lutando contra um câncer no cérebro, descoberto em 2011. Ele passou por duas cirurgias para retirada de dois tumores na região, além de várias sessões de quimioterapia.