LeBron destaca foco nos Lakers e despista sobre aposentadoria: "Quando souber, vocês saberão"

O astro enfrentou com bom humor e tranquilidade os repórteres que, mais uma vez, queriam saber se a 23ª temporada na NBA será a sua última

LeBron James, ala do Los Angeles Lakers ( WALLY SKALIJ / Getty Images via AFP)

Não era para os jogadores do All-Star Games da NBA falarem antes do evento da noite deste domingo em Los Angeles. Mas, LeBron James, 'em casa', se tornou uma exceção e mais uma vez despistou se está disputando sua última temporada profissional. O astro de 41 anos destacou que está focado nos Lakers e que, "quando souber", vai revelar o momento do adeus às quadras.

Assim que chegou ao Intuit Dome, casa do rival Los Angeles Clippers e local definido para o All-Star Games, LeBron enfrentou com bom humor e tranquilidade o batalhão de repórteres que, mais uma vez, queria saber se a 23ª temporada na NBA será a sua última. Ele tem um projeto para ser proprietário de uma equipe na liga.

"Quando eu souber, vocês saberão", disse James antes de seu 21º Jogo das Estrelas. "Eu não sei, não faço ideia. Só quero viver. É só isso", afirmou, garantindo que a ambição por lançar a nova equipe não tem relação com a despedida das quadras.

"Não tem nada a ver com isso", frisou, destacando que ainda está se sentindo bem em quadra. "A motivação é a mesma, a mentalidade é a mesma. Já passamos da maratona (mais da metade da fase de classificação) e agora os playoffs estão prestes a começar."

Sobre o futuro - se tornará agente livre ao fim da temporada e pode jogar por um novo time ao lado dos amigos Kevin Duran ou Stephen Curry -, também optou por despiste.

"Há muitas coisas que tenho em mãos que eu poderia explorar se quisesse, (a propriedade de um clube) sendo uma delas", disse LeBron. "Há outros empreendimentos também que continuarei a explorar, e então verei o que me envolverá e me motivará após a minha carreira. No momento, estou focado no que está acontecendo agora com a nossa temporada, e é nisso que estou concentrado."

Os Lakers têm grande potencial para os playoffs, desde que contem com Luka Doncic, LeBron James e Austin Reaves saudáveis. Até agora, na temporada, o trio atuou junto em somente 10 partidas por causa das lesões.

"É muito difícil dizer exatamente do que somos capazes. Sei que quando jogamos o nosso melhor basquete da temporada, tivemos um ótimo desempenho. Por outro lado, quando jogamos mal, jogamos muito mal. Então, acho que o mais importante é se conseguiremos ficar saudáveis, quantos minutos poderemos jogar e quanta química conseguiremos construir com esse início de temporada", concluiu.

