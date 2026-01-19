diariodepernambuco.com.br
Durant entra no top-6 dos maiores pontuadores da NBA em vitória dos Rockets

Precisando de 17 pontos para ultrapassar Dirk Nowitzki, Durant alcançou a marca nos segundos finais da partida

Estadão Conteúdo

Publicado: 19/01/2026 às 10:32

Kevin Durant, jogador do Rockets/Divulgação/ Rockets

Kevin Durant, jogador do Rockets (Divulgação/ Rockets)

Kevin Durant escreveu mais um capítulo marcante de sua carreira na NBA na noite deste domingo. Diante de cerca de 18 mil torcedores no Toyota Center, o astro do Houston Rockets se tornou o sexto maior pontuador da história da liga em partidas de temporada regular, consolidando ainda mais seu nome entre as maiores lendas do basquete.

O feito aconteceu na vitória dos Rockets por 119 a 110 sobre o New Orleans Pelicans. Precisando de 17 pontos para ultrapassar Dirk Nowitzki, Durant alcançou a marca nos segundos finais da partida, ao converter dois lances livres a 15 segundos do fim. Ele encerrou o confronto com 18 pontos, além de seis rebotes e oito assistências.

A atuação teve peso duplo para Houston, que chegou à segunda vitória consecutiva na temporada. A nova marca amplia uma sequência expressiva de recordes do camisa 35 em 2026. Recentemente, Durant já havia superado Wilt Chamberlain, assumindo a sétima posição no ranking, feito alcançado com uma cesta de três pontos na derrota para o Portland Trail Blazers.

Ao longo de 18 temporadas na liga, Kevin Durant soma 1.160 jogos disputados em temporadas regulares, com médias de 27,2 pontos, 6,9 rebotes, 4,4 assistências e 1 roubo de bola por partida. Sua trajetória inclui passagens por Oklahoma City Thunder - e pelo antigo Seattle SuperSonics -, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Phoenix Suns e, agora, Houston Rockets.

A rodada da NBA também teve destaque para o Los Angeles Lakers, que venceu o Toronto Raptors por 110 a 93. A equipe californiana concentrou os três maiores pontuadores do jogo, com Deandre Ayton e Luka Doncic anotando 25 pontos cada, além de LeBron James, que contribuiu com 24. O Lakers ocupa a sexta colocação da Conferência Oeste, com 25 vitórias, enquanto o Oklahoma City Thunder lidera com 35 triunfos.

Já o Chicago Bulls não teve dificuldades para superar o Brooklyn Nets por 124 a 102. Coby White foi o principal cestinha da partida, com 24 pontos, em vitória que mantém a equipe na nona posição da Conferência Leste, com 20 vitórias na temporada.

Confira os resultados dos jogos da noite deste domingo na NBA:

Memphis Grizzlies 126 x 109 Orlando Magic

Chicago Bulls 124 x 102 Brooklyn Nets

Houston Rockets 119 x 110 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 87 x 110 Charlotte Hornets

Sacramento Kings 110 x 117 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 110 x 93 Toronto Raptors

Acompanhe as partidas desta segunda-feira na NBA:

 Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers x Oklahoma City Thunder

Washington Wizards x Los Angeles Clippers

New York Knicks x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x Phoenix Suns

Detroit Pistons x Boston Celtics

Golden State Warriors x Miami Heat

 

