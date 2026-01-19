Durant entra no top-6 dos maiores pontuadores da NBA em vitória dos Rockets
Precisando de 17 pontos para ultrapassar Dirk Nowitzki, Durant alcançou a marca nos segundos finais da partida
Publicado: 19/01/2026 às 10:32
Kevin Durant, jogador do Rockets (Divulgação/ Rockets)
Kevin Durant escreveu mais um capítulo marcante de sua carreira na NBA na noite deste domingo. Diante de cerca de 18 mil torcedores no Toyota Center, o astro do Houston Rockets se tornou o sexto maior pontuador da história da liga em partidas de temporada regular, consolidando ainda mais seu nome entre as maiores lendas do basquete.
A atuação teve peso duplo para Houston, que chegou à segunda vitória consecutiva na temporada. A nova marca amplia uma sequência expressiva de recordes do camisa 35 em 2026. Recentemente, Durant já havia superado Wilt Chamberlain, assumindo a sétima posição no ranking, feito alcançado com uma cesta de três pontos na derrota para o Portland Trail Blazers.
Ao longo de 18 temporadas na liga, Kevin Durant soma 1.160 jogos disputados em temporadas regulares, com médias de 27,2 pontos, 6,9 rebotes, 4,4 assistências e 1 roubo de bola por partida. Sua trajetória inclui passagens por Oklahoma City Thunder - e pelo antigo Seattle SuperSonics -, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Phoenix Suns e, agora, Houston Rockets.
A rodada da NBA também teve destaque para o Los Angeles Lakers, que venceu o Toronto Raptors por 110 a 93. A equipe californiana concentrou os três maiores pontuadores do jogo, com Deandre Ayton e Luka Doncic anotando 25 pontos cada, além de LeBron James, que contribuiu com 24. O Lakers ocupa a sexta colocação da Conferência Oeste, com 25 vitórias, enquanto o Oklahoma City Thunder lidera com 35 triunfos.
Já o Chicago Bulls não teve dificuldades para superar o Brooklyn Nets por 124 a 102. Coby White foi o principal cestinha da partida, com 24 pontos, em vitória que mantém a equipe na nona posição da Conferência Leste, com 20 vitórias na temporada.
HISTORY MADE.— Houston Rockets (@HoustonRockets) January 19, 2026
With this bucket, @KDTrey5 passes Dirk Nowitzki to advance to 6th all-time in NBA scoring
Another milestone in the books. pic.twitter.com/sS1b7sFLXL
Confira os resultados dos jogos da noite deste domingo na NBA:
Memphis Grizzlies 126 x 109 Orlando Magic
Chicago Bulls 124 x 102 Brooklyn Nets
Houston Rockets 119 x 110 New Orleans Pelicans
Denver Nuggets 87 x 110 Charlotte Hornets
Sacramento Kings 110 x 117 Portland Trail Blazers
Los Angeles Lakers 110 x 93 Toronto Raptors
Acompanhe as partidas desta segunda-feira na NBA:
Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks
Cleveland Cavaliers x Oklahoma City Thunder
Washington Wizards x Los Angeles Clippers
New York Knicks x Dallas Mavericks
San Antonio Spurs x Utah Jazz
Philadelphia 76ers x Indiana Pacers
Brooklyn Nets x Phoenix Suns
Detroit Pistons x Boston Celtics
Golden State Warriors x Miami Heat