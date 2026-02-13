LeBron crava 'triple-double' em vitória dos Lakers sobre Dallas Mavericks e faz história na NBA
O Lakers venceu o Mavericks por 124 a 104
Publicado: 13/02/2026 às 09:28
LeBron James, ala do Los Angeles Lakers ( WALLY SKALIJ /Getty Images via AFP)
LeBron James não para de colecionar marcas impressionantes para sua carreira. Na noite desta quinta-feira, na Crypto.com Arena, o astro teve uma noite histórica na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks pelo placar de 124 a 104 Ao finalizar a partida com 28 pontos, dez rebotes e 12 assistências, ele se tornou o jogador mais velho de todos os tempos da NBA a fazer um 'triple-double'.
"Acho que aprecio mais momentos como este na minha carreira, entendendo onde estou, nesta fase mais avançada da minha jornada", disse James. "Definitivamente, você absorve tudo com mais intensidade", completou o veterano.
Na partida, ele tinha 28 pontos e 12 assistências quando pegou seu 10º rebote a dois minutos e seis segundos do fim. O astro recebeu uma ovação de pé da torcida dos Lakers ao sair de quadra momentos depois, com seu 123º 'triple-double' na carreira, o quinto maior número na história da NBA.
Apesar de ter perdido 18 jogos nesta temporada devido a lesão, James não foi um caso de caridade quando foi escolhido para seu 22º All-Star Game neste fim de semana, e provou isso dominando os Mavs enquanto Luka Doncic está contundido.
"Acho que o que isso representa é muito legal. O fato de você poder entrar em quadra e ter um impacto em três aspectos do jogo Os rebotes, as assistências, obviamente, são o que eu mais amo. E poder colocar a bola na cesta também faz parte do jogo."
Além da vitória dos Lakers sobre os Mavericks, a rodada desta quinta-feira da NBA teve mais dois jogos. O Milwaukee Bucks visitou o Oklahoma City Thunder e derrotou os anfitriões por 110 a 93. No outro compromisso, o Portland Trail Blazers superou o Utah Jazz por 135 a 119 fora de casa. Esta foi a última rodada antes da pausa da NBA para o All Star Game. A temporada regular retorna na próxima quinta-feira.
Confira os jogos da noite desta quinta-feira pela NBA
Oklahoma City Thunder 93 x 110 Milwaukee Bucks
Utah Jazz 119 x 135 Portland Trail Blazers
Los Angeles Lakers 124 x 104 Dallas Mavericks