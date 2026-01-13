Harden ultrapassa Shaquille O’Neal e vira o 9º maior pontuador da NBA em vitória dos Clippers
A noite histórica foi celebrada pela torcida no Intuit Dome, em Inglewood, na região metropolitana de Los Angeles, com longos aplausos quando Harden atingiu a marca
Publicado: 13/01/2026 às 09:47
James Harden, jogador do Clippers (Divulgação/Clippers)
James Harden escreveu mais um capítulo marcante de sua carreira na noite desta segunda-feira. Com uma cesta de três pontos no terceiro período da vitória do Los Angeles Clippers por 117 a 109 sobre o Charlotte Hornets, o armador ultrapassou Shaquille O’Neal e assumiu o 9º lugar no ranking dos maiores pontuadores da história da NBA em temporadas regulares.
A noite histórica foi celebrada pela torcida no Intuit Dome, em Inglewood, na região metropolitana de Los Angeles, com longos aplausos quando Harden atingiu a marca. O ranking é liderado por LeBron James, que soma 42.623 pontos, seguido por Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Kevin Durant e Wilt Chamberlain.
Dentro de quadra, apesar do protagonismo de Harden, quem terminou como cestinha do jogo foi Kawhi Leonard, com 35 pontos. A vitória foi a terceira consecutiva dos Clippers, que aparecem na 11ª posição da Conferência Oeste, com 16 triunfos na temporada.
Em outro destaque da rodada, o Sacramento Kings venceu o Los Angeles Lakers por 124 a 112, mesmo com grande atuação de Luka Doncic, que marcou 42 pontos. LeBron James teve desempenho mais discreto, com 22, quatro rebotes e três assistências. Os Lakers ocupam a quinta posição do Oeste, com 23 vitórias, enquanto o Sacramento é apenas o 14º colocado.
Já o Boston Celtics foi derrotado pelo Indiana Pacers por 98 a 96, em jogo equilibrado do início ao fim. Payton Pritchard foi o maior pontuador da partida, com 23 pontos. Os Celtics seguem na terceira colocação da Conferência Leste, que tem o Detroit Pistons na liderança, com 28 vitórias.
Confira os resultados dos jogos na noite desta segunda-feira na NBA:
Cleveland Cavaliers 112 x 123 Utah Jazz
Indiana Pacers 98 x 96 Boston Celtics
Toronto Raptors 102 x 115 Philadelphia 76ers
Dallas Mavericks 113 x 105 Brooklyn Nets
Sacramento Kings 124 x 112 Los Angeles Lakers
Los Angeles Clippers 117 x 109 Charlotte Hornets
Acompanhe as partidas desta terça-feira:
Miami Heat x Phoenix Suns
Houston Rockets x Chicago Bulls
Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans x Denver Nuggets
Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs
Los Angeles Lakers x Atlanta Hawks
Golden State Warriors x Portland Trail Blazers