Stephen Curry aumenta a lista de desfalques do All-Star Games da NBA; Doncic é dúvida
Além de Curry, Antetokounmpo e Shai Gildeous-Alexander também serão desfalques na partida
Publicado: 11/02/2026 às 07:51
Stephen Curry, armador do Golden State Warriors (Adam Pantozzi/ Getty Images via AFP)
Escolhido para seus 12º jogo seguido no time da Conferência Oeste do All-Star Game da NBA, o ala-armador Stephen Curry, do Golden State Warriors, é a terceira baixa confirmada para o evento agendado para domingo, em Los Angeles.
O astro dos Warriors foi diagnosticado com síndrome da dor patelofemoral, mais conhecida como 'joelho de corredor' e também não enfrentará Memphis e San Antonio Spurs, com projeção de volta somente daqui uma semana ao menos..
Além de Curry, a edição 2026 do All-Star Games já havia perdido o campeão Shai Gildeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, também por lesão - vai ser substituído por Alperen Sengun -, e viu Giannis Antetokounmpo também aumentar a lista de problemas por contusão.
Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, trama um problema muscular na coxa esquerda e ainda é dúvida, podendo aumentar o número de desfalques do time mundo. Nesta edição, apesar das convocações de times do Leste e Oeste, o Jogo das Estrelas será entre o Time Mundo contra Time Estados Unidos.