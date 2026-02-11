Victor Wembanyama marca 37 de 40 pontos no primeiro tempo e Spurs massacram Lakers na NBA
O Spurs venceu o Lakers por 136 a 108 pontos
Publicado: 11/02/2026 às 12:19
Victor Wembanyama, ala-pivô do San Antonio Spurs (RONALD MARTINEZ/ Getty Images via AFP)
O San Antonio Spurs contou com uma atuação espetacular de Victor Wembanyama na noite desta terça-feira, na Crypto.com Arena, e atropelou o Los Angeles Lakers pelo placar de 136 a 108, em jogo válido pela temporada regular da NBA.
Feliz pelo desempenho, ele exaltou o espírito de competição dos Spurs. "Nesse tipo de jogo, você precisa ter garra, ter essa ambição de querer mais a cada vez. Não importa quem esteja do outro lado, sempre haverá alguém tentando te impedir. Então, precisamos ser ambiciosos", afirmou.
Protagonista absoluto do confronto após um primeiro tempo de excelência, o francês jogou apenas os primeiros oito minutos da etapa complementar, momento em que os Spurs já haviam construído uma vantagem confortável rumo à sua décima vitória em 13 jogos.
Com essa pontuação, o cestinha do embate se tornou o terceiro jogador nas últimas 50 temporadas a marcar pelo menos 40 pontos em 27 minutos ou menos. De quebra, ainda pegou 12 rebotes.
Já o Los Angeles Lakers sentiu a ausência de seus dois principais nomes do elenco. Luka Doncic, (lesionado) e LeBron James (em recuperação de um problema de saúde) desfalcaram a equipe.
A rodada enxuta desta terça-feira teve ainda mais três partidas. O Phoenix Suns derrotou o Dallas Mavericks por 120 a 111 no Mortgage Matchup Center, o Houston Rockets superou o Los Angeles Clippers por 102 a 95 no Toyota Center e o Indiana Pacers arrancou uma apertada vitória sobre o New York Knicks por 137 a 134 no Madison Square Garden.
Confira os jogos da rodada da noite desta terça-feira na NBA
New York Knicks 134 x 137 Indiana Pacers
Houston Rockets 102 x 95 Los Angeles Clippers
Phoenix Suns 120 x 111 Dallas Mavericks
Los Angeles Lakers 136 x 108 San Antonio Spurs
Acompanhe as partidas da rodada desta quarta-feira
Charlotte Hornets x Atlanta Hawks
Cleveland Cavaliers x Washington Wizards
Orlando Magic x Milwaukee Bucks
Boston Celtics x Chicago Bulls
Brooklyn Nets x Indiana Pacers
Philadelphia 76ers x New York Knicks
Toronto Raptors x Detroit Pistons
Houston Rockets x Los Angeles Clippers
Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers
New Orleans Pelicans x Miami Heat
Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder
Utah Jazz x Sacramento Kings
Denver Nuggets x Memphis Grizzlies
Golden State Warriors x San Antonio Spurs