Kawhi Leonard faz cesta de três no fim e garante vitória dos Clippers sobre os Rockets na NBA

Kawhi Leonard, ala do Los Angeles Clippers ( LOGAN RIELY/ Getty Images via AFP)

Uma vitória dramática e com direito a cesta de três pontos no estouro do cronômetro. Foi dessa maneira que o Los Angeles Clippers levou a melhor no confronto diante do Houston Rockets na noite desta quarta-feira, em jogo disputado no Toyota Center. Kawhi Leonard foi o autor do lance decisivo que determinou o triunfo dos visitantes pelo placar de 105 a 102, em duelo válido pela temporada regular da NBA.

Quando tudo indicava que o confronto iria para a prorrogação, o herói da partida converteu uma jogada de três pontos a dois segundos do fim, selando o desfecho do embate de forma sensacional.

E foi justamente no fim do compromisso que Leonard foi decisivo. No último quarto, ele marcou 19 dos 27 pontos que anotou no confronto e ainda teve forças para colaborar com 12 rebotes.

Os instantes finais foram eletrizantes. Alperen Sengun converteu um de dois lances livres com 7,2 segundos restantes para empatar o jogo. Já no "apagar das luzes", foi a vez de Leonard entrar em ação e decidir o duelo.

RANDLE FAZ 41 PONTOS E LIDERA TRIUNFO DOS TIMBERWOLVES

Autor de 41 pontos, Julius Randle liderou o Minnesota Timberwolves na vitória sobre o Portland Trail Blazers por 133 a 109 na noite desta quarta-feira, encerrando a sequência de três vitórias consecutivas do rival.

Randall coroou sua atuação com uma enterrada que fez a torcida do Target Center vibrar. Jaden McDaniels contribuiu com 21 pontos para os Timberwolves, que jogavam sua última partida antes do intervalo do All-Star.

Jrue Holiday marcou 23 pontos para o Trail Blazers, que chegou a estar perdendo por 28 pontos. Scoot Henderson, jogando apenas sua terceira partida desde que perdeu a primeira metade da temporada por causa de uma lesão na coxa, terminou com 18 pontos

Em uma rodada que contou com 14 partidas, o San Antonio Spurs emendou uma sequência de seis vitórias ao bater o Golden State Warriors por 126 a 113 no Chase Center. De’Aaron Fox (27) e Victor Wembanyama (26) foram os destaques do triunfo. Pelo lado do adversário, o brasileiro Gui Santos marcou nove pontos, deu seis assistências e pegou cinco rebotes, mas teve de se contentar com a derrota de sua equipe.

Confira as partidas da rodada desta noite de quarta-feira

Charlotte Hornets 110 x 107 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 138 x 113 Washington Wizards

Orlando Magic 108 x 116 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 124 x 105 Chicago Bulls

Brooklyn Nets 110 x 115 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 89 x 138 New York Knicks

Toronto Raptors 95 x 113 Detroit Pistons

Houston Rockets 102 x 105 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 133 x 109 Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans 111 x 123 Miami Heat

Phoenix Suns 109 x 136 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 121 x 93 Sacramento Kings

Denver Nuggets 122 x 116 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 113 x 126 San Antonio Spurs

Confira os confrontos desta quinta-feira

Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks

Utah Jazz x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks