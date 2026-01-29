Cavaliers 'atropelam' Lakers com 3º quarto intenso em noite de homenagens a LeBron James na NBA
O Cleveland Cavaliers venceu o Los Angeles Lakers por 129 a 99
Publicado: 29/01/2026 às 10:22
LeBron James e Nae'qwan Tomlim, alas do Lakers e Cavaliers, respectivamente ( JASON MILLER/ Getty Images via AFP)
Em noite de tributo a LeBron James, que foi homenageado com um vídeo faltando pouco mais de sete minutos para o fim do primeiro quarto, o Cleveland Cavaliers "deu as cartas" no duelo com o Los Angeles Lakers e atropelou o rival pelo placar de 129 a 99 na noite desta quarta-feira, na Rocket Arena, em jogo válido pela temporada regular da NBA.
Nos bastidores da liga americana de basquete, comenta-se a possibilidade de LeBron James disputar a sua provável última temporada pela equipe de Cleveland. O jogador, no entanto, não definiu o seu futuro.
Apesar da homenagem, no entanto, ele teve um desempenho abaixo do esperado e pouco fez para tentar ajudar a sua equipe e marcou apenas 11 pontos. Esta foi a primeira vez em 13 visitas a Cleveland que ele não atingiu pelo menos 20 pontos. O jogador, de 41 anos, acertou 3 de 10 arremessos de quadra em 27 minutos.
Luka Doncic liderou os Lakers com 29 pontos, mas teve de superar uma torção no tornozelo que o tirou do primeiro quarto por seis minutos, enquanto era examinado pelo departamento médico da franquia.
Pelo lado do Cleveland, o destaque ficou por conta de Donovan Mitchell, maior pontuador do time no duelo (25). Os donos da casa aproveitaram um terceiro quarto dominante para abrir vantagem e estabelecer a vitória sobre o Los Angeles Lakers.
O Cleveland liderava por 57 a 55 no intervalo, mas assumiu o controle no terceiro quarto, superando Los Angeles por 20 pontos (42 a 22). Foi a décima segunda vez nesta temporada que os Cavaliers marcaram pelo menos 40 pontos em um quarto.
Confira as partidas da noite desta quarta-feira pela NBA
Cleveland Cavaliers 129 x 99 Los Angeles Lakers
Indiana Pacers 113 x 110 Chicago Bulls
Boston Celtics 106 x 117 Atlanta Hawks
Miami Heat 124 x 133 Orlando Magic
Toronto Raptors 92 x 119 New York Knicks
Memphis Grizzlies 97 x 112 Charlotte Hornets
Dallas Mavericks 105 x 118 Minnesota Timberwolves
Utah Jazz 124 x 140 Golden State Warriors
Houston Rockets 99 x 111 San Antonio Spurs
Acompanhe os jogos desta quinta-feira
Philadelphia 76ers x Sacramento Kings
Washington Wizards x Milwaukee Bucks
Chicago Bulls x Miami Heat
Atlanta Hawks x Houston Rockets
Dallas Mavericks x Charlotte Hornets
Denver Nuggets x Brooklyn Nets
Phoenix Suns x Detroit Pistons
Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder