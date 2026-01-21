diariodepernambuco.com.br
Luka Doncic faz 38 pontos e Los Angeles Lakers arranca virada sobre o Denver Nuggets na NBA

Doncic fez 38 pontos, 10 assistências e 13 rebotes contra o Denver Nuggets

Estadão Conteúdo

Publicado: 21/01/2026 às 12:07

Luka Doncic, ala-armador do Lakers/GARRETT ELLWOOD / Getty Images via AFP

Embalado por um segundo tempo eletrizante e uma atuação inspirada de Luka Doncic, o Los Angeles Lakers buscou uma empolgante virada diante do Denver Nuggets, na noite desta terça-feira, na Ball Arena, e derrotou os anfitriões pelo placar de 115 a 107.

Destaque do jogo, Luka Doncic registrou um "triple-double" e fez o time decolar no segundo tempo. Autor de 38 pontos, dez assistências e 13 rebotes, ele recolocou os Lakers na partida e ajudou a reverter uma desvantagem que estava na casa dos 16 pontos no final do terceiro quarto.

LeBron James, que não foi votado como titular para o All Star pela primeira vez desde sua temporada de estreia, também brilhou na pontuação (19). O contraste ficou por conta da atuação de Jamal Murray. Ele marcou 26 pontos no primeiro tempo, mas na etapa complementar caiu de rendimento e acertou apenas um dos cinco arremessos que arriscou.

Com uma incrível intensidade ofensiva no final, a equipe da Califórnia emplacou 13 pontos em sequência, reduziu a desvantagem e assumiu a liderança do marcador no final para garantir a vitória.

Quem também brilhou na rodada foi Keyonte George. Ele atingiu a sua melhor marca na carreira ao assinalar 43 pontos e comandar o Utah Jazz na vitória sobre o Minnesota Timberwolves por 127 a 122, em duelo realizado no Delta Center.

Confira os resultados das partidas da noite desta terça-feira

Philadelphia 76ers 116 x 110 Phoenix Suns

Chicago Bulls 138 x 110 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 111 x 106 San Antonio Spurs

Utah Jazz 127 x 122 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 107 x 115 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 127 x 145 Toronto Raptors

Sacramento Kings 117 x 130 Miami Heat

Acompanhe os jogos desta quarta-feira pela NBA

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers

Boston Celtics x Indiana Pacers

New York Knicks x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans x Detroit Pistons

Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x Toronto Raptors

