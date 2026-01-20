Golden State Warriors supera perda de Jimmy Butler III e 'atropela' Miami Heat na NBA
Publicado: 20/01/2026 às 10:41
Curry, jogador do Warriors (Divulgação/Warriors )
O Golden State Warriors fez a sua lição de casa na noite desta segunda-feira, no Chase Center, pela temporada regular da NBA, mas precisou se "superar" em quadra para confirmar a vitória de 135 a 112 sobre o Miami Heat. Isso porque, Jimmy Butler sofreu uma forte torção no joelho e precisou de ajuda para ir para o vestiário.
Ele precisou que os companheiros Gary Payton II e Buddy Hield o acompanhassem para fora da quadra. Quando finalmente se levantou, o atleta não conseguiu colocar nenhum peso sobre o joelho machucado. "É algo que nunca tinha visto antes. Mas pedi ao Jimmy para ter calma", disse Stephen Curry.
Destaque da partida ao liderar os Warriors com 19 pontos e 11 assistências, Curry foi fundamental para conduzir o time de São Francisco em quadra com suas infiltrações. Com a pontaria calibrada, Brandin Podziemski também foi destaque da franquia e anotou 24 pontos.
Pelo lado do Miami Heat, Norman Powell foi o maior pontuador da equipe (21). Com uma atuação abaixo do esperado, Bam Adebayo pegou 12 rebotes, mas errou 12 de seus 13 arremessos e terminou o confronto com apenas quatro pontos.
Em uma rodada que teve nove jogos, o duelo entre Detroit Pistons e Boston Celtics marcou o encontro entre as duas melhores equipes da Conferência Leste. E a franquia de Detroit levou a melhor no embate se isolando na liderança (31 vitórias e 10 derrotas).
Jogando em casa, no Little Caesars Park, e liderado por Tobias Harris (25), a franquia de Detroit venceu a partida por 104 a 103. O cestinha do confronto, no entanto, foi Jaylen Brown, que marcou 32 pontos, mas não conseguiu evitar o revés de sua equipe
Confira os jogos da noite desta segunda-feira na NBA
Atlanta Hawks 110 x 112 Milwaukee Bucks
Cleveland Cavaliers 104 x 136 Oklahoma City Thunder
Washington Wizards 106 x 110 Los Angeles Clippers
New York Knicks 97 x 114 Dallas Mavericks
San Antonio Spurs 123 x 110 Utah Jazz
Philadelphia 76ers 113 x 104 Indiana Pacers
Brooklyn Nets 117 x 126 Phoenix Suns
Detroit Pistons 104 x 103 Boston Celtics
Golden State Warriors 135 x 112 Miami Heat
Acompanhe as partidas desta terça-feira
Philadelphia 76ers x Phoenix Suns
Chicago Bulls x Los Angeles Clippers
Houston Rockets x San Antonio Spurs
Utah Jazz x Minnesota Timberwolves
Denver Nuggets x Los Angeles Lakers
Golden State Warriors x Toronto Raptors
Sacramento Kings Miami Heat