A programação da penúltima etapa do campeonato começa na sexta-feira (27) com os primeiros treinos livres e a corrida principal será realizada no domingo (29).

Dando sequência à rodada tripla que encerra a temporada 2026, a Fórmula 1 chega ao Oriente Médio para o Grande Prêmio (GP) do Catar, disputado neste fim de semana no Circuito Internacional de Lusail.

A realização do GP do Catar chegou a ser colocada em dúvida nos últimos meses por causa dos conflitos no Oriente Médio. O cenário também provocou mudanças no calendário da categoria, com o cancelamento do GP da Arábia Saudita e a transferência da corrida do Bahrein para a Malásia.

Apesar de ter avaliado circuitos alternativos na Europa, como Ímola, a Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmaram a manutenção das etapas de Lusail e Abu Dhabi no calendário, após garantias de segurança.

Com os títulos de pilotos e construtores definidos, já que o italiano Kimi Antonelli garantiu a vitória no campeonato de pilotos ainda no GP do México e a Mercedes confirmou o título de construtores em Interlagos, a etapa será a penúltima oportunidade para as equipes e os pilotos melhorarem suas posições antes do encerramento do campeonato, em Abu Dhabi.

Buscando ganhar experiência para 2027 e marcar seus primeiros pontos na F1, o pernambucano Rafael Câmara volta às pistas pela Haas. O piloto foi confirmado no último domingo (22) como titular da equipe nas duas últimas etapas da temporada, no Catar e em Abu Dhabi.

O pernambucano de 21 anos estreou na F1 no GP de São Paulo, em Interlagos, no dia 8 de novembro. Apesar de ter conquistado a 11ª posição no grid de largada, enfrentou dificuldades durante a prova e terminou em 20º lugar, última colocação entre os pilotos que cruzaram a linha de chegada. A segunda participação do brasileiro aconteceu no GP de Las Vegas, onde Câmara largou da 13ª posição e terminou na 16ª colocação, depois de ser atingido por Sergio Pérez na 19ª volta.

A etapa no Catar também terá um confronto direto entre a Audi, equipe de Gabriel Bortoleto, e a Haas, de Câmara, pelo Mundial de Construtores. As duas escuderias chegam à reta final da temporada separadas por apenas três pontos com a Haas ocupando a sétima posição, com 31 pontos, enquanto a Audi aparece em oitavo, com 28.

PROGRAMAÇÃO DO HORÁRIOS DO GP DO CATAR DE F1 (horário de Brasília):

Treino Livre 1 - sexta-feira (27): 10h30

Treino Livre 2 - sexta-feira (27): 14h

Treino Livre 3 - sábado (28): 11h30

Classificação - sábado (28): 15h

Grande Prêmio do Catar - domingo (29): 13h

ONDE ASSISTIR O GP DO CATAR? ONDE PASSA A CORRIDA DA F1?

O Grande Prêmio do Catar não terá transmissão na televisão aberta. A etapa será exibida na íntegra pelo SporTV, na TV fechada, e também pela plataforma F1 TV, que fará a cobertura completa do fim de semana.