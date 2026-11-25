A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) bloqueou temporariamente o paddock do centro de imprensa do Circuito de Lusail, no Catar, nesta quarta-feira (25).
Segundo o portal GE, a entidade informou, por meio de um comunicado, que a medida ocorre devido a uma inspeção de segurança. Os jornalistas credenciados terão o acesso suspenso por 11 horas, tendo que deixar o local do circuito até as 23h desta quarta e só podendo retornar e a partir das 10h de quinta, com abertura do centro de imprensa prevista para as 11h.
O calendário da Fórmula 1 já havia sofrido um impacto direto em decorrência dos conflitos geopolíticos no Oriente Médio com o cancelamento da etapa do da Arábia Saudita, agendada para abril, e a transferência da corrida do Bahrein para Circuito Internacional de Sepang, na Malásia.
O fechamento do espaço aéreo no Golfo também interferiu na rota das equipes para as prova de estreia, na Austrália, com um toque de recolher sendo acionado pela FIA. Além disso, ocasionou um cancelamento de testes de pneus da Pirelli (com Mercedes e McLaren).
A programação oficial do GP do Catar começa na sexta-feira (27) e a corrida principal será realizada no domingo (29), às 13h, pelo horário de Brasília.