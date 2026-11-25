A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) bloqueou temporariamente o paddock do centro de imprensa do Circuito de Lusail, no Catar, nesta quarta-feira (25).

Segundo o portal GE, a entidade informou, por meio de um comunicado, que a medida ocorre devido a uma inspeção de segurança. Os jornalistas credenciados terão o acesso suspenso por 11 horas, tendo que deixar o local do circuito até as 23h desta quarta e só podendo retornar e a partir das 10h de quinta, com abertura do centro de imprensa prevista para as 11h.