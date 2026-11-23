Pernambucano deixa a Fórmula 2 para disputar as duas últimas etapas da F1 em 2026; piloto liderava o campeonato com sete pontos de vantagem

Rafael Câmara se despede da Invicta após anuncio de permanência na F1 (Reprodução/Redes Socias)

O pernambucano Rafael Câmara se despediu, no último domingo (22), da Invicta Racing, equipe pela qual disputou a Fórmula 2 (F2) em 2026. A mensagem foi publicada pelo piloto nas redes sociais após a confirmação de sua permanência como titular da Haas nas duas últimas etapas da temporada da Fórmula 1 (F1), no Catar e em Abu Dhabi.

Na publicação, Câmara agradeceu à equipe pela parceria e destacou a relação construída ao longo da temporada. “A Invicta Racing tem sido muito mais do que uma equipe para mim. Tem sido uma família, um lugar onde cresci, aprendi e compartilhei momentos inesquecíveis, desde os desafios que enfrentamos até chegarmos ao topo do campeonato de F2”, disse.

O brasileiro também ressaltou a importância da equipe em sua trajetória até a principal categoria do automobilismo mundial.

“Demos passos importantes na minha jornada rumo à Fórmula 1 e serei sempre grato pelo apoio, confiança e memórias que construímos ao longo do caminho. Nosso tempo juntos chega ao fim antes do esperado enquanto continuo minha jornada com a TRG Haas F1 Team, mas desejo a todos na Invicta Racing apenas sucesso e um futuro brilhante pela frente”, completou.

A Haas confirmou, no último domingo (22), que o pernambucano será titular ao lado de Oliver Bearman nos GPs do Catar e de Abu Dhabi, que encerram a temporada 2026 da F1. Com a decisão, o piloto não poderá disputar as duas etapas finais da F2.

De acordo com o artigo 26.5 do Regulamento Esportivo da categoria, um piloto indicado por uma equipe participante do Mundial de F1 para disputar uma corrida não pode participar da etapa correspondente da F2. Assim, Câmara encerra sua participação no campeonato com duas rodadas de antecedência e deixa de disputar o título.

Em seu ano de estreia na F2, o recifense construiu uma campanha marcada por vitórias, pódios e pole positions. Pela Invicta, conquistou três vitórias, em Barcelona, Spa e Baku, além de sete pódios e cinco poles.

O pernambucano liderava a classificação com 207 pontos, sete a mais que o búlgaro Nikola Tsolov, segundo colocado. Com a saída de Câmara, o brasileiro não terá como defender a vantagem nas duas etapas restantes.

A Invicta também publicou homenagens ao piloto nas redes sociais, agradecendo pela parceria ao longo da temporada.

“Que jornada foi essa. Obrigado por tudo, Rafa, e boa sorte pelo resto da temporada na F1 com a Haas”, escreveu a equipe. Em outra publicação, acrescentou: “Podemos não conseguir terminar a história juntos, mas ainda tem sido uma temporada de orgulho”.

Fórmula 1

Aos 21 anos, Rafael Câmara estreou na F1 no GP de São Paulo, em Interlagos, no dia 8 de novembro. Apesar de largar na 11ª posição, enfrentou dificuldades durante a corrida e terminou em 20º lugar, último entre os pilotos que cruzaram a linha de chegada.

A segunda participação do pernambucano aconteceu no GP de Las Vegas, neste fim de semana. Câmara largou da 13ª posição e terminou na 16ª colocação, após ser atingido por Sergio Pérez na 19ª volta.

Com a confirmação de sua titularidade nas duas últimas etapas, o brasileiro terá mais duas oportunidades de ganhar quilometragem com a Haas na preparação para 2027.