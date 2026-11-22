Pernambucano terminou na 16ª colocação após ser atingido por Sergio Pérez na volta 19, mas destacou a consistência apresentada pela Haas na prova

Rafael Câmara durante o Grande Prêmio de Las Vegas (JIM WATSON / AFP)

A avaliação de Rafael Câmara sobre o GP de Las Vegas teve como ponto central a evolução apresentada em sua segunda corrida na Fórmula 1. Apesar de uma colisão durante a prova, o brasileiro considerou positivo o desempenho e destacou a maior consistência em comparação com a etapa anterior, em Interlagos. A declaração foi divulgada pela Haas após a corrida disputada neste domingo (22).

O piloto pernambucano, de 21 anos, terminou na 16ª colocação depois de ser atingido por Sergio Pérez na volta 19. Mesmo com o incidente, Câmara conseguiu seguir na disputa e valorizou o resultado final, entendendo que a equipe apresentou um passo à frente em relação ao fim de semana no Brasil.

“Sobre a corrida, acho que, obviamente, não foi ideal ter havido um toque, mas, felizmente, não sofremos nenhum dano e, no fim, fizemos uma corrida positiva. Foi mais consistente do que em Interlagos. As condições estavam um pouco mais fáceis, mas acho que demos um passo à frente em relação ao fim de semana passado e, enfim, estou satisfeito com o resultado final”, avaliou.

Câmara largou da 13ª posição, beneficiado pelas ausências de última hora de Liam Lawson e Alexander Albon. Ao longo da prova, chegou a ocupar o 14º lugar e realizou algumas ultrapassagens, mas acabou perdendo posições após o incidente com o mexicano Pérez, que acertou a traseira do carro da Haas na 19ª volta.

Os comissários consideraram o piloto da Red Bull culpado pela colisão e aplicaram uma punição de cinco posições no grid para o próximo GP, no Catar. Apesar do contato, o carro de Câmara não sofreu danos que o impedissem de continuar na corrida.

O brasileiro será titular da Haas no Catar e em Abu Dhabi na temporada de 2026. A equipe confirmou a informação neste domingo (22). Com isso, o brasileiro não poderá seguir na disputa do título da Fórmula 2.

Já garantido como titular da Haas para a temporada de 2027, ele vem substituindo Esteban Ocon, que deixou a equipe após um desentendimento durante os treinos livres do GP do México.











View this post on Instagram

Verstappen vence em Las Vegas

Max Verstappen, da Red Bull, confirmou a pole position e venceu o GP de Las Vegas. O holandês terminou à frente das McLaren de Lando Norris, segundo colocado, e Oscar Piastri, que completou o pódio.

Com o resultado, Verstappen consolidou a segunda posição no Mundial de Pilotos. A Fórmula 1 volta à pista na próxima semana, com o GP do Catar, no Circuito Internacional de Lusail. A prova será a penúltima etapa da temporada.