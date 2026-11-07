Rafael Câmara faz história e leva PE ao grid da Fórmula 1

O jovem atleta será o primeiro pernambucano a disputar uma temporada de Fórmula 1 e o 34º brasileiro a disputar uma corrida na história da categoria

Rafael Câmara, piloto pernambucano (Florent Gooden / DPPI via AFP)

O automobilismo mundial terá, pela primeira vez, um pernambucano no grid da Fórmula 1 (F1) neste fim de semana. Pouco menos de um mês após ser anunciado como piloto titular da Haas para 2027, o recifense Rafael Câmara, de 21 anos, foi escolhido pela equipe para antecipar a estreia no Grande Prêmio (GP) de São Paulo, em Interlagos. A corrida está marcada para as 14h (horário de Brasília) deste domingo (8).

Na 20ª etapa da temporada, a Fórmula 1 desembarca em solo brasileiro com o campeonato de pilotos já definido. O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, garantiu o título no GP do México e se tornou o campeão mais jovem da história da categoria, aos 20 anos.

Com a disputa pelo título encerrada, os holofotes brasileiros se voltam para outro jovem piloto. Líder da Fórmula 2 (F2) em 2026, campeão da Fórmula 3 em 2025 e integrante da academia de pilotos da Ferrari, Câmara chega à elite do automobilismo após uma sequência de resultados expressivos nas categorias de base. O jovem atleta será o primeiro pernambucano a disputar uma temporada de Fórmula 1, o 34º brasileiro a disputar uma corrida na história da categoria e o sétimo a fazer sua estreia em um Grande Prêmio realizado no Brasil.

Com Câmara no grid, o Brasil volta a ter dois pilotos na F1. A última vez que o país contou com dois representantes na categoria foi em 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr disputaram a temporada.

Durante o GP, Câmara usará o número 51 e não o 50 escolhido para disputar em 2027. Como foi convocado pela Haas próximo ao fim do campeonato, não pôde selecionar uma numeração e recebeu o número reservado pela equipe no início do ano.

A Haas costuma utilizar o número 50 para pilotos reservas, mas a identificação ficou indisponível após o GP do México. Naquela etapa, Ryo Hirakawa substituiu Esteban Ocon e correu com essa numeração. Como terminou a prova na décima colocação e entrou na classificação do campeonato, o número não pode mais ser utilizado por outro piloto nesta temporada.

A estreia também representa um desafio para o pernambucano, já que Câmara nunca havia pilotado em Interlagos antes dos treinos livres desta sexta-feira (6). Nas duas sessões, o piloto registrou o 18º e o 16º melhores tempos, respectivamente. As atividades foram importantes para conhecer o VF-26, adaptar-se ao carro e buscar a melhor preparação possível para a classificação e a corrida.

Em sua primeira coletiva como piloto da categoria, na quinta-feira (5), ele afirmou que seu objetivo para o fim de semana era concentrar-se no próprio trabalho e evoluir com o carro.

"Acho que vão ter muitas coisas para aprender e me adaptar. Acho que vai ser um fim de semana em que vou tentar me concentrar mesmo nas coisas que posso controlar, focar no meu trabalho e tentar evoluir ao longo do fim de semana. Obviamente, não quero criar muitas expectativas, mas só quero terminar o fim de semana satisfeito comigo mesmo", declarou.

Futuro na temporada

Apesar de ter participação confirmada no Grande Prêmio de Las Vegas, o futuro de Câmara nas demais etapas da temporada de Fórmula 1 segue em aberto.

As provas do Catar e de Abu Dhabi coincidem com as rodadas finais da Fórmula 2 (F2), que ainda constam no calendário oficial da categoria. Líder do campeonato, com 207 pontos, sete a mais que o búlgaro Nikola Tsolov, o pernambucano ainda busca conquistar o título em sua temporada de estreia na F2, apesar de já ter vaga garantida na Haas para 2027.

Questionado sobre a possibilidade de disputar as etapas do Catar e de Abu Dhabi, o piloto afirmou que o assunto será discutido após o GP de São Paulo.

"Isso é algo que vamos discutir depois do fim de semana, para nos prepararmos para o que virá. O importante é garantir um ótimo desempenho neste fim de semana e, depois disso, vamos ver o que vai acontecer. Não faço previsões sobre o futuro, então vamos ver o que vai acontecer.", afirmou.