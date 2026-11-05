"Farei tudo que puder para ter um bom fim de semana", diz Rafael Câmara em primeira coletiva na F1

O pernambucano participou, nesta quinta-feira (5), do dia de entrevistas que precedem o GP de São Paulo de Fórmula 1

Pernambucano Rafa Câmara ( Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O pernambucano Rafael Câmara participou, nesta quinta-feira (5), de sua primeira entrevista coletiva no Autódromo de Interlagos, nas atividades que precedem o GP de São Paulo de Fórmula 1. Escalado pela Haas para disputar a etapa no lugar do francês Esteban Ocon, o piloto destacou a expectativa para a estreia e afirmou que pretende aproveitar a oportunidade para aprender e evoluir ao longo do fim de semana.

"Acho que vão ter muitas coisas para aprender e me adaptar. Acho que vai ser um fim de semana em que vou tentar me concentrar mesmo nas coisas que posso controlar, focar no meu trabalho e tentar evoluir ao longo do fim de semana. Obviamente, não quero criar muitas expectativas, mas só quero terminar o fim de semana satisfeito comigo mesmo", declarou.

Câmara explicou que sua preparação para a etapa foi diferente da habitual pois já estava no Brasil quando recebeu a notícia de que participaria do GP e, por isso, realizou parte do trabalho de adaptação no simulador da Ferrari.

"Fiz um pouco de trabalho com a Ferrari para me preparar para o TL1 e conhecer um pouco melhor a pista, já que nunca havia corrido de fato aqui. Mas acredito que tenha sido tudo bem. Temos três sessões: TL1, TL2 e TL3. Então, há tempo suficiente para entender as coisas, me adaptar e aprender, garantindo que esteja em uma boa condição para a classificação", contou.

Apesar da falta de experiência no traçado, o brasileiro também comentou a responsabilidade de disputar sua primeira corrida na categoria justamente em casa. Para ele, a presença do público e a atenção em torno da estreia devem ser encaradas como estímulos para o trabalho na pista.

"Acho que, no fim das contas, o mais importante é tentar aprender o máximo possível neste fim de semana. Obviamente, será minha primeira vez com o carro, então há muitas coisas para entender e passar por todo o processo. Por isso, acredito que o objetivo seja realmente aproveitar e tirar o máximo proveito dessa oportunidade", disse.

Futuro na Fórmula 1

Questionado sobre a possibilidade de permanecer na Fórmula 1 até o fim da temporada, Câmara afirmou que a decisão ainda será discutida com a equipe após o GP de São Paulo. A participação na etapa brasileira, portanto, não define por enquanto seus próximos compromissos.

"Isso é algo que vamos discutir depois do fim de semana, para nos prepararmos para o que virá. O importante é garantir um ótimo desempenho neste fim de semana e, depois disso, vamos ver o que vai acontecer. Não faço previsões sobre o futuro, então vamos ver o que vai acontecer.", respondeu.

O outro brasileiro do grid, Gabriel Bortoleto, que também participou da coletiva, comemorou a chegada do compatriota ao grid e destacou os resultados de Câmara nas categorias de base.

"Fiquei obviamente feliz por ele, porque, como já disse várias vezes nesta semana, ele merece muito essa oportunidade. Rafa e eu nos conhecemos desde que tínhamos uns oito anos de idade, por aí. Ele é um cara incrível e mauito talentoso. Foi campeão da Fórmula 3 e agora provavelmente será campeão da Fórmula 2, já que está liderando o campeonato. Então, ele merece completamente estar na Fórmula 1", disse Bortoleto.

O argentino Franco Colapinto, que também participou da coletiva e completou o trio sul-americano ao lado de Câmara e Bortoleto, destacou o talento do pernambucano e afirmou que ele merece a oportunidade na Fórmula 1.

"Ele realmente merece. É um piloto que mostrou nas categorias anteriores do que é capaz e que realmente merece estar aqui correndo na Fórmula 1. Ele está em uma situação em que pode aproveitar, se divertir e ficar relaxado. Não sei como vai conseguir fazer isso, mas pelo menos não é mais um fim de semana de sprint neste ano", brincou.

Já no final da coletiva, Câmara e Bortoleto falaram sobre a possibilidade de sua trajetória servir de inspiração para outros jovens pilotos do Brasil.

"Se você ama o que faz, de alguma forma pode fazer dar certo. É muito bom estar nessa posição e espero que possamos inspirar outras pessoas a seguirem seus sonhos e espero ver mais pilotos passando pelas categorias de base e, posteriormente, conseguindo chegar à Fórmula 1", declarou Câmara.