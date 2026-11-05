Com estreia de Rafael Câmara, F1 chega ao GP de São Paulo; veja datas e horários

A etapa brasileira terá como um dos principais destaques a estreia do pernambucano Rafael Câmara na Formula 1.

Grande Premio de São Paulo de F1 (MIGUEL SCHINCARIOL / AFP)

A Formula 1 (F1) desembarca neste fim de semana no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, para a disputa do Grande Prêmio (GP) de São Paulo, 20ª etapa da temporada 2026. Com o formato tradicional da categoria, a programação terá três treinos livres (dois na sexta-feira, 6, e um no sábado, (7), classificação no sábado e corrida no domingo (8).

A etapa brasileira terá como um dos principais destaques a estreia do pernambucano Rafael Câmara na Formula 1. O piloto assumirá o carro da Haas no lugar do francês Esteban Ocon, que teve o contrato rescindido depois de um desentendimento com o chefe de equipe, Ayao Komatsu, durante os primeiros treinos livres do GP do México, realizado no último fim de semana.

“Fazer minha estreia na Fórmula 1 no Brasil é um momento especial para mim. Sei que tenho muito a aprender e meu foco é trabalhar em estreita colaboração com a equipe, entender o carro e fazer o melhor trabalho possível neste fim de semana”, afirmou Câmara.

pernambucano Rafael Câmara, novo piloto da Haas (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Além da estreia de Câmara, os holofotes do GP de São Paulo estarão voltados para Kimi Antonelli. Aos 20 anos, o italiano já garantiu o título mundial de 2026 e chega ao Brasil para sua primeira oportunidade de comemorar a conquista junto aos torcedores. Fã de Ayrton Senna, o piloto da Mercedes também busca ampliar o número de vitórias em sua primeira temporada como campeão.

Outro destaque brasileiro é Gabriel Bortoleto, que disputará sua segunda corrida em casa na F1. Depois de uma estreia em Interlagos marcada por acidentes no ano passado, o piloto da Audi busca pontuar diante da torcida brasileira.

O Autódromo José Carlos Pace é um dos circuitos mais tradicionais do calendário da Fórmula 1. Com traçado em sentido anti-horário, a pista tem 4,309 quilômetros de extensão e 15 curvas, incluindo o famoso S do Senna.

O francês Alain Prost é o maior vencedor do GP do Brasil, com seis triunfos. Na edição de 2025, o britânico Lando Norris, que viria a ser campeão daquele ano, venceu pela McLaren, seguido por Kimi Antonelli e Max Verstappen.

Famoso por corridas disputadas com pista molhada, Interlagos tem previsão de chuva nos três dias de atividades, com maior probabilidade no sábado e no domingo.

A fornecedora oficial de pneus da F1, a Pirelli, confirmou os compostos que serão utilizados em Interlagos: C3 (duro), C4 (médio) e C5 (macio), uma escolha mais macia do que a da temporada passada, quando foram utilizados os compostos C2, C3 e C4.

Cada piloto terá à disposição dois jogos de pneus duros, três de médios e oito de macios. Também estarão disponíveis os pneus intermediários, identificados pela cor verde, e os de chuva extrema, na cor azul.

Os pilotos que avançarem ao Q3, a fase final da classificação, receberão um jogo extra de pneus macios. Em condições de pista seca, será obrigatório utilizar pelo menos dois compostos diferentes durante a corrida.

PROGRAMAÇÃO DO GP DE SÃO PAULO DE F1 (horário de Brasília):

Treino Livre 1 — sexta-feira (6), às 12h30;



Treino Livre 2 — sexta-feira (6), às 16h;



Treino Livre 3 — sábado (7), às 11h30;



Classificação — sábado (7), às 15h;



Grande Prêmio de São Paulo — domingo (8), às 14h.

ONDE ASSISTIR AO GP DE SÃO PAULO? ONDE PASSA A CORRIDA DA F1?

O Grande Prêmio de São Paulo terá transmissão da TV Globo, na TV aberta; do SporTV, nos canais fechados; e do Globoplay e da F1TV, no streaming.

