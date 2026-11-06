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Pernambucano Beto Monteiro fala sobre estreia de Rafa Câmara na F1: "É um orgulho muito grande"

Lenda do truck no Brasil, Beto Monteiro está em Interlagos para acompanhar a estreia do conterrâneo

Caio Antunes

Publicado: 06/11/2026 às 17:22

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Beto Monteiro e Rafael Câmara, pilotos pernambucanos/Reprodução / Redes Sociais e Divulgação / F2

Beto Monteiro e Rafael Câmara, pilotos pernambucanos (Reprodução / Redes Sociais e Divulgação / F2)

Lenda do truck no Brasil, o pernambucano Beto Monteiro está em Interlagos para acompanhar a estreia do conterrâneo Rafael Câmara na Fórmula 1.

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Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o piloto do automobilismo de caminhões falou sobre a expectativa e a representatividade de ver Pernambuco e o Nordeste no mais alto nível do automobilismo mundial.

Rafael Câmara estreará na Fórmula 1 neste domingo (8), no Grande Prêmio de São Paulo. O piloto de 21 anos foi anunciado pela Haas para a temporada de 2027, mas teve sua chegada à equipe antecipada.

“É um momento especial para quem acompanhou a carreira dele, como eu acompanhei desde o começo. Ver todas as batalhas e ver um nordestino chegar, com a capacidade e talento que ele está chegando. É um orgulho muito grande, não só para os brasileiros, mas para a gente que é nordestino”, externou Beto Monteiro.

Beto Monteiro também falou sobre seu atual momento na Copa Truck, após conquistar os títulos de 2019 e 2020. O pernambucano aproveitou para comentar sobre um possível retorno da Etapa de Caruaru na modalidade.

“A gente começou bem o ano, chegando a liderar o campeonato. Tivemos alguns problemas agora, que não deu para conseguir solucionar, mas estamos bem. O caminhão é muito bom e estamos trabalhando duro”, pontuou o piloto pernambucano.

“Tive junto com o prefeito. O trabalho esse ano agora é, se Deus quiser, a gente conseguir concluir o projeto de retomar Caruaru para o calendário nacional”, concluiu.

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Beto Monteiro , formula 1 , pernambucano , Rafa Camara
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