Rafael Câmara usará o número 50 na temporada de 2027 da Fórmula 1

O pernambucano, que fará sua estreia na F1 em 2027, escolheu o número em referência à data de seu aniversário

Rafael Câmara, piloto da Haas na Fórmula 1 (Reprodução/Haas)

O pernambucano Rafael Câmara utilizará o número 50 em sua primeira temporada na Fórmula 1

A informação foi divulgada pelo próprio piloto em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (15), após o anúncio da equipe.

"Acho que iremos utilizar o 50. A primeira opção seria o cinco, mas, obviamente, Gabi [Gabriel Bortoleto] o está utilizando. Mas, sim, será o 50, porque meu aniversário é em 5/5/2005. Eu falei com o meu pai, e ele disse 50. Faz sentido com a minha data de aniversário. Então, é o que vou usar no ano que vem", disse Câmara.

Atualmente na F2, Câmara utiliza o número 1 no carro da Invicta Racing. Durante suas temporadas na F3 e na FRECA, corria com o número 5. Em 2023, na Fórmula Regional do Oriente Médio e em sua estreia na FRECA, usou o número 8, em homenagem à sua avó.

Na Fórmula 1, os pilotos podem escolher seus números e notificá-los à Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Após a escolha, o número fica congelado por dois anos caso o piloto deixe o grid.

Os pilotos começaram a selecionar seus números em 2014. Antes disso, eles eram definidos de acordo com a posição no Mundial de Construtores do ano anterior, e o número 1 sempre ficava com o campeão do Mundial de Pilotos.

A oficialização de Rafael na equipe foi anunciada nesta quinta-feira (15) pela própria Haas, por meio das redes sociais. No entanto, de acordo com o portal RacingNews365, a equipe teria batido o martelo sobre a promoção durante o GP de Singapura, realizado no domingo (11).

Após o anúncio, o chefe da equipe Haas, Ayao Komatsu, não poupou elogios ao pernambucano. "Estou realmente empolgado por contratar um talento jovem e incrível como Rafael Câmara. Eu não preciso dizer a todos sobre suas conquistas nas categorias de base, foram muito impressionantes. E, na temporada de novato dele na Fórmula 2, a velocidade que ele mostrou em alguns momentos muito impressionantes, como a classificação em Mônaco e Montreal, isso tudo mostra o potencial que ele tem", disse.

Em 2027, Câmara provavelmente terá como companheiro o jovem britânico Oliver Bearman, também de 21 anos, que está na Haas desde 2025 e, ao que tudo indica, permanecerá na equipe na próxima temporada.