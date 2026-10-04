F1: Verstappen vence GP do Bahrein e conquista primeira vitória na temporada; Bortoleto é 18º
O holandês da Red Bull superou Kimi Antonelli, da Mercedes, e Lewis Hamilton, da Ferrari
Publicado: 04/10/2026 às 15:26
Max Verstappen após vitória no GP do Bahrein (LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP)
Max Verstappen venceu neste domingo o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 e conquistou sua primeira vitória na temporada de 2026. O holandês da Red Bull superou Kimi Antonelli, da Mercedes, e Lewis Hamilton, da Ferrari, que completaram o pódio. Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na 18ª colocação.
A corrida começou de forma atípica, com problemas técnicos afetando diversos carros ainda na volta de apresentação. O procedimento de largada chegou a ser interrompido por uma bandeira vermelha, enquanto pilotos relatavam perda de potência. A situação provocou um longo atraso no início da prova e obrigou a direção de prova a reorganizar o procedimento.
Quando a prova começou, Verstappen largou mal e perdeu posições para os dois carros da Mercedes. O holandês, porém, reagiu rapidamente. Na sexta volta, ultrapassou George Russell pela segunda colocação e, pouco depois, passou Antonelli para assumir a liderança.
A corrida teve diferentes estratégias de pneus e várias intervenções do safety car. Na primeira delas, Bottas saiu da pista e abandonou. Verstappen aproveitou as paradas nos boxes para consolidar a liderança e chegou a abrir mais de dez segundos para Antonelli.
Bortoleto teve uma corrida complicada. Na 16ª volta, o brasileiro entrou nos boxes para trocar a asa dianteira danificada após um incidente com Carlos Sainz. O episódio rendeu a Bortoleto uma punição de dez segundos. O piloto da Audi chegou a recuperar posições durante as paradas dos adversários, mas voltou a perder terreno ao longo da prova.
Na parte final, Alexander Albon abandonou por problemas na caixa de câmbio e provocou um safety car virtual. Pouco depois, George Russell também teve problemas e deixou a corrida. Lando Norris saiu da pista na primeira curva e caiu para a 11ª posição.
O safety car entrou na pista a nove voltas do fim e juntou novamente os pilotos. A relargada aconteceu na 51ª volta, com Verstappen na liderança. O holandês con,seguiu controlar Antonelli nas quatro voltas restantes.
Hamilton ainda travou uma disputa com Isack Hadjar pelo terceiro lugar. Depois de algumas tentativas, o piloto da Ferrari ultrapassou o francês na reta principal e garantiu uma vaga no pódio. Charles Leclerc também passou Hadjar e terminou em quarto
Verstappen recebeu a bandeirada em primeiro, seguido por Antonelli e Hamilton. Fernando Alonso terminou em oitavo, à frente de Lando Norris. Bortoleto cruzou a linha de chegada em 18º.
VEJA COMO FICOU O GRID
1. Max Verstappen (Red Bull/NED) 1:38.220
2. Kimi Antonelli (Mercedes/ITA) 1:38.930
3. Lewis Hamilton (Ferrari/GBR) 1:39.445
4. Charles Leclerc (Ferrari/MON) 1:39.808
5. Isack Hadjar (Red Bull/FRA) 1:39.819
6. Oscar Piastri (McLaren/AUS) 1:39.956
7. Liam Lawson (RB/NZL) 1:40.969
8. Fernando Alonso (Aston Martin/ESP) 1:40.559
9. Lando Norris (McLaren/GBR) 1:40.718
10. Arvid Lindblad (RB/GBR) 1:40.315
11. Nico Hülkenberg (Audi/GER) 1:42.072
12. Lance Stroll (Aston Martin/CAN) 1:41.463
13. Franco Colapinto (Alpine/ARG) 1:41.544
14. Oliver Bearman (Haas/GBR) 1:42.615
15. Esteban Ocon (Haas/FRA) 1:42.115
16. Pierre Gasly (Alpine/FRA) 1:42.370
17. Carlos Sainz (Williams/ESP) 1:43.112
18. Gabriel Bortoleto (Audi/BRA) 1:43.354
19. Sergio Pérez (Cadillac/MEX) 1:43.417
Não completaram: George Russell, Alexander Albon e Valtteri Bottas.
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