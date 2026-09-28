Pernambucano Rafael Câmara mira título da F2 na reta final da temporada

Líder do campeonato após vitória em Baku, piloto da Invicta Racing pode conquistar o título nas próximas corridas

Piloto pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/F2)

O pernambucano Rafael Câmara chega à reta final da temporada 2026 da Fórmula 2 na liderança do campeonato e com a possibilidade de conquistar o título da categoria.

Após vencer a segunda corrida principal de Baku, no Azerbaijão, o piloto da Invicta Racing abriu sete pontos de vantagem sobre o búlgaro Nikola Tsolov.

Câmara soma 207 pontos, contra 200 de Tsolov e 189 de Alexander Dunne. A vitória em Baku foi a terceira do pernambucano em corridas principais na temporada. Ele herdou o primeiro lugar após Dunne receber uma punição de cinco segundos.

Pernambucano mantém cautela

Apesar da liderança, Rafael Câmara evita tratar o título como algo encaminhado. Em entrevista após a vitória em Baku, o piloto destacou que a disputa ainda está aberta e que a equipe precisa estar preparada para os diferentes cenários na reta final.

“Sabemos que ainda está longe de terminar, mas vamos continuar trabalhando duro para garantir que estamos prontos para todos os cenários daqui para frente”, afirmou.

THE TITLE PICTURE SHIFTS! ????????? Rafael Câmara takes the top spot in Baku, leaving just seven points clear of Nikola Tsolov, while a huge 50-point haul moves Alex Dunne up to P3 ????#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/4Ay0vZAiSf — Formula 2 (@Formula2) September 26, 2026

O recifense também comparou a atual disputa com a campanha do ano passado, quando conquistou o título da Fórmula 3. Segundo Câmara, a situação é semelhante por ele estar agora na posição de quem é perseguido pelos adversários.

“É muito acirrado. Provavelmente agora é um pouco parecido com o ano passado, sendo aquele que está sendo perseguido”, comentou o piloto. Ele afirmou ainda que o objetivo é “maximizar” os resultados nas duas últimas rodadas.

Título pode ser definido antes

Pelo calendário oficial da F2, ainda estão previstas duas etapas: Lusail, no Catar, entre 27 e 29 de novembro, e Yas Marina, em Abu Dhabi, de 4 a 6 de dezembro. No entanto, a realização das provas ainda é cercada de incerteza por causa do conflito no Oriente Médio.

Caso uma das etapas seja cancelada, o campeonato poderá ser decidido mais cedo. Se as duas forem retiradas do calendário, a temporada será encerrada com o resultado de Baku, deixando Rafael Câmara na liderança da classificação. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de cancelamento.

O pernambucano busca fechar a temporada com o título da F2 e dar mais um passo na carreira rumo à Fórmula 1.

