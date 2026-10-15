Haas faz mistério nas redes para anunciar novo piloto da F1 e Rafa Câmara é o favorito
Campanha nas redes sociais da Haas faz mistério no anúncio do seu novo piloto da F1 para a temporada 2027, que pode ficar com o pernambucano Rafa Câmara, atual líder da F2
Publicado: 15/10/2026 às 10:08
Haas faz mistério em anúncio de novo piloto (Reprodução/Haas)
A equipe da Haas faz mistério para anunciar o piloto que irá substituir o francês Esteban Ocon, que anunciou no dia 30 de setembro que não seguirá com a escuderia para o ano de 2027. O apontado como grande favorito à vaga é o pernambucano Rafael Câmara, atual líder da Fórmula 2.
Após algumas semanas em busca de uma nova dupla para Oliver Bearman, a equipe norte-americana parece ter encontrado um piloto à altura. Quando começou a postar em suas redes nesta última quarta-feira (14), imagens que insinuavam a chegada de um novo corredor.
A Haas voltou a fazer novas postagens nesta quinta-feira (15), mostrando novamente o telefone vermelho, mas, dessa vez, com a chamada sendo atendida por um piloto não revelado.
One call you don't want to miss ?? #HaasF1 #F1 https://t.co/ieE2g93Wsn— TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 15, 2026
A Haas realizou testes com alguns dos candidatos à vaga. Entre eles, o brasileiro Rafael Câmara, líder da Fórmula 2, Leonardo Fornaroli, atual campeão da F2, e Ryo Hirakawa, bicampeão do Mundial de Endurance (WEC) e vencedor das 24 Horas de Le Mans.
Alguns internautas acreditam que o piloto a ser anunciado pela escuderia seja o pernambucano Rafa Câmara, piloto destaque na F2, que realizou testes em outras equipes, como a Ferrari. O principal indício foi o comentário do Bradesco, patrocinador do corredor brasileiro, na primeira postagem da equipe norte-americana.