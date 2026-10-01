Rafael Câmara assinou com a Haas para 2027, diz site

Caso a contratação seja confirmada, Câmara substituirá o francês Esteban Ocon, que teve sua saída anunciada na última quarta-feira (30).

Piloto pernambucano, Rafael Câmara (Reprodução/F2)

O pernambucano Rafael Câmara teria assinado um contrato com a equipe norte-americana Haas para disputar a temporada 2027 da Fórmula 1, segundo informações divulgadas pelo portal de notícias Racing News.

Câmara, atual líder da Fórmula 2, substituirá o francês Esteban Ocon, que teve sua saída anunciada na última quarta-feira (30).

Caso a contratação seja confirmada, Câmara formaria dupla com o britânico Oliver Bearman e o Brasil passaria a ter dois pilotos no grid da Fórmula 1 pela primeira vez desde 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr disputaram a temporada.

O desempenho de Rafael Câmara na Fórmula 2 tem sido o principal motivo para o interesse das equipes. A possibilidade de promoção para a Haas foi revelada pelo jornalista italiano Alessio Auriemma, do portal Rossomotori.it.

A Haas realizou testes com alguns dos candidatos à vaga utilizando carros de temporadas anteriores. Além de Câmara, foram avaliados Leonardo Fornaroli, atual campeão da F2, e Ryo Hirakawa, bicampeão do Mundial de Endurance (WEC) e vencedor das 24 Horas de Le Mans.

A Haas ainda não oficializou sua formação para 2027, mas o chefe da equipe, Ayao Komatsu, afirmou que a definição deve ser divulgada nos próximos dias.