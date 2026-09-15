Pernambucano Rafa Câmara pilota Ferrari de 2025 em novo passo rumo à Fórmula 1

Piloto pernambucano participou de teste em Ímola com modelo da Ferrari de 2025 e segue na disputa por uma vaga na F1 em 2027

Rafael Câmara, piloto pernambucano na Fórmula 2 (Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)

Rafa Câmara realizou nesta terça-feira (15) mais um teste com um carro de Fórmula 1 da Ferrari. O brasileiro foi à pista no circuito de Ímola, na Itália, com o modelo utilizado pela escuderia durante a temporada de 2025.

A atividade faz parte do programa de desenvolvimento de jovens pilotos da equipe italiana. Câmara integra a Ferrari Driver Academy desde 2022 e é tratado como uma das principais promessas do grupo para alcançar a Fórmula 1.

Esse foi mais um contato do piloto com um equipamento da principal categoria do automobilismo mundial. Em junho, ele já havia participado de uma sessão semelhante no circuito de Barcelona.

O teste acontece em um momento decisivo para o futuro do brasileiro. Câmara disputa a temporada da Fórmula 2 e aparece entre os candidatos a uma vaga no grid da F1 em 2027, especialmente na Haas, equipe que utiliza motores Ferrari.

Rafael Câmara in action with Ferrari at Imola! The Brazilian is conducting a TPC with the SF-25, while Hamilton and Leclerc are set to take the track later for the Pirelli test.#F1 #Ferrari pic.twitter.com/T63jzqsP06 — Jacopo Rava (@JacopoRava04) September 15, 2026

Recentemente, ele também foi avaliado pela Haas em Portimão e apresentou desempenho competitivo na comparação com outros pilotos. A definição da equipe, entretanto, envolve fatores técnicos, financeiros e comerciais.

Campeão da Fórmula 3 em 2025, Câmara tenta se tornar mais um brasileiro no grid da Fórmula 1. A quilometragem acumulada com o carro da Ferrari é considerada importante para sua adaptação à potência, aos sistemas e à complexidade dos monopostos da categoria

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