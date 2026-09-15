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FÓRMULA 1

Pernambucano Rafa Câmara pilota Ferrari de 2025 em novo passo rumo à Fórmula 1

Piloto pernambucano participou de teste em Ímola com modelo da Ferrari de 2025 e segue na disputa por uma vaga na F1 em 2027

Estadão Conteúdo

Publicado: 15/09/2026 às 12:46

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Rafael Câmara, piloto pernambucano na Fórmula 2/Andrea Diodato / NurPhoto via AFP

Rafael Câmara, piloto pernambucano na Fórmula 2 (Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)

Rafa Câmara realizou nesta terça-feira (15) mais um teste com um carro de Fórmula 1 da Ferrari. O brasileiro foi à pista no circuito de Ímola, na Itália, com o modelo utilizado pela escuderia durante a temporada de 2025.

A atividade faz parte do programa de desenvolvimento de jovens pilotos da equipe italiana. Câmara integra a Ferrari Driver Academy desde 2022 e é tratado como uma das principais promessas do grupo para alcançar a Fórmula 1.

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Esse foi mais um contato do piloto com um equipamento da principal categoria do automobilismo mundial. Em junho, ele já havia participado de uma sessão semelhante no circuito de Barcelona.

O teste acontece em um momento decisivo para o futuro do brasileiro. Câmara disputa a temporada da Fórmula 2 e aparece entre os candidatos a uma vaga no grid da F1 em 2027, especialmente na Haas, equipe que utiliza motores Ferrari.

Recentemente, ele também foi avaliado pela Haas em Portimão e apresentou desempenho competitivo na comparação com outros pilotos. A definição da equipe, entretanto, envolve fatores técnicos, financeiros e comerciais.

Campeão da Fórmula 3 em 2025, Câmara tenta se tornar mais um brasileiro no grid da Fórmula 1. A quilometragem acumulada com o carro da Ferrari é considerada importante para sua adaptação à potência, aos sistemas e à complexidade dos monopostos da categoria

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