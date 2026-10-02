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Automobilismo
RAFAEL CÂMARA

Chefe da Invicta: "Nunca conheci um piloto com um talento tão natural quanto o dele"

Em entrevista, o chefe da equipe Invicta, James Robinson, rasgou elogios ao piloto pernambucano pelo seu desempenho na temporada e não acredita que ele possa ficar de fora da Fórmula 1

Raphael Brasil

Publicado: 02/10/2026 às 08:04

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Piloto pernambucano Rafael Câmara/Reprodução/F2

Piloto pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/F2)

O chefe da Invicta, James Robinson, rasgou elogios ao piloto pernambucano Rafael Câmara nessa quinta-feira (1°), por conta dos recentes desempenhos do piloto.

Em uma entrevista, Robinson contou que nunca havia conhecido um piloto com tanto talento natural quanto Rafa, e se surpreende com o talento do pernambucano, líder da F2 com 207 pontos.

Porém, o chefe da equipe não comenta apenas coisas boas, ele também aponta “erros bobos” cometidos no Canadá e Mônaco que ainda precisam ser trabalhados.

O mesmo deu uma forte declaração sobre o futuro do automobilista: “Eu ficaria muito, muito surpreso se ele não correr na F1”, pontuou o chefe da Invicta.

A conversa sobre uma possível saída de Rafael da Invicta ganhou forte repercussão após Esteban Ocon afirmar que não vai continuar com a Haas para o ano de 2027, deixando assim uma vaga, na qual o piloto pernambucano foi um dos nomes apontados para assumir a posição.

automobilismo , f1 , Rafael Camara
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