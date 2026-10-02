Chefe da Invicta: "Nunca conheci um piloto com um talento tão natural quanto o dele"
Em entrevista, o chefe da equipe Invicta, James Robinson, rasgou elogios ao piloto pernambucano pelo seu desempenho na temporada e não acredita que ele possa ficar de fora da Fórmula 1
Publicado: 02/10/2026 às 08:04
Piloto pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/F2)
O chefe da Invicta, James Robinson, rasgou elogios ao piloto pernambucano Rafael Câmara nessa quinta-feira (1°), por conta dos recentes desempenhos do piloto.
Em uma entrevista, Robinson contou que nunca havia conhecido um piloto com tanto talento natural quanto Rafa, e se surpreende com o talento do pernambucano, líder da F2 com 207 pontos.
Porém, o chefe da equipe não comenta apenas coisas boas, ele também aponta “erros bobos” cometidos no Canadá e Mônaco que ainda precisam ser trabalhados.
O mesmo deu uma forte declaração sobre o futuro do automobilista: “Eu ficaria muito, muito surpreso se ele não correr na F1”, pontuou o chefe da Invicta.
A conversa sobre uma possível saída de Rafael da Invicta ganhou forte repercussão após Esteban Ocon afirmar que não vai continuar com a Haas para o ano de 2027, deixando assim uma vaga, na qual o piloto pernambucano foi um dos nomes apontados para assumir a posição.