Com ultrapassagem na última volta, Rafael Câmara assume a liderança do campeonato
Oponente direito de Rafael Câmara pelo título, Nikola Tsolov se envolveu em uma batida com sete carros na volta 12 e ficou fora da corrida
Publicado: 25/09/2026 às 08:43
Piloto pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/F2)
O pernambucano Rafael Câmara chegou em 4° lugar na primeira corrida principal de Baku, que aconteceu nesta sexta-feira (25), e assumiu a liderança do campeonato mundial de Fórmula 2 pela primeira vez em sua temporada de estreia.
Na última volta, Câmara ultrapassou o mexicano Noel León nos metros finais, cruzando a linha de chegada em 4º lugar e garantindo a quarta colocação.
Seu oponente direto pelo título, Nikola Tsolov, se envolveu em uma batida com sete carros na volta 12 e ficou fora da corrida.
Corrida 1
A corrida teve a primeira intervenção do Safety Car na volta 8, quando Boya reduziu a velocidade na saída da curva 2 até parar.
O Safety Car deixou a pista no fim da volta 11, mas uma bandeira vermelha foi acionada logo na volta 12 após um incidente na curva 3 que deixou vários carros parados. Em decorrência do acidente, Nikola Tsolov, Joshua Dürksen, Cian Shields, John Bennett, Rafael Villagómez, Van Hoepen e Ritomo Miyata ficaram fora da corrida.
Após a paralisação, a prova passou a ser disputada por tempo, em vez das 29 voltas originalmente previstas.
Sem uma nova entrada do Safety Car, Alexander Dunne cruzou a linha de chegada para iniciar a 22ª e última volta da corrida. O irlandês manteve a liderança e conquistou sua primeira vitória na temporada, voltando à disputa pelo título.
Com a quarta colocação, Rafael Câmara assumiu a liderança do campeonato, com 182 pontos. Nikola Tsolov aparece em segundo, com 181, enquanto Alexander Dunne subiu para a terceira posição, com 174.
Gabriele Minì é o quarto colocado, com 161 pontos, e Dino Beganovic fecha o top cinco, com 131.
A disputa pelo título permanece aberta para a segunda corrida principal do fim de semana, marcada para este sábado (26).
Próximas rodadas
Mesmo com as preocupações relacionadas à instabilidade no Oriente Médio, que provocaram o cancelamento de duas etapas da Fórmula 1 no início da temporada, a Fórmula 2 informou que as rodadas de Lusail, no Catar, e Yas Marina, em Abu Dhabi, estão previstas para acontecer normalmente.
No entanto, ainda não há uma decisão oficial sobre a realização das duas etapas. Caso sejam canceladas, o campeonato poderá ser encerrado neste fim de semana, após a segunda corrida principal de Baku.