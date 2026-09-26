F2: Rafael Câmara vence a segunda corrida principal de Baku
Câmara, que foi o segundo a receber a bandeirada, herdou o primeiro lugar devido a uma punição sofrida por Alexander Dunne
Publicado: 26/09/2026 às 07:23
Piloto pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/F2)
O pernambucano Rafael Câmara venceu a segunda corrida principal de Baku neste sábado (26). Câmara, que foi o segundo a receber a bandeirada, herdou o primeiro lugar devido a uma punição sofrida pelo irlandês Alexander Dunne.
Após conquistar a quarta colocação na corrida 1 de Baku, que o fez assumir a liderança do campeonato mundial de Fórmula 2 (F2), na última sexta-feira (25), Câmara abre 7 pontos de vantagem sobre seus adversários.
Nikola Tsolov e Dunne, os outros dois pilotos com mais chances ao título, completaram, respectivamente, o pódio ao lado do pernambucano.
Corrida 2
Em uma segunda corrida principal marcada por estratégias de pit stop e pela presença do Safety Car, os principais postulantes ao título fecharam o pódio.
Rafael Câmara, que largou da terceira posição, fez sua parada obrigatória na 10ª volta e se manteve entre os primeiros colocados durante boa parte da corrida.
Alexander Dunne sustentou a liderança, mas recebeu uma punição de cinco segundos por ultrapassar a linha branca na entrada dos boxes.
Nikola Tsolov, que largou em 11º devido a uma penalidade no grid, fez uma corrida de recuperação e entrou na disputa pelas primeiras posições nas voltas finais.
Dunne recebeu a bandeirada em primeiro, mas perdeu a vitória após a aplicação da punição. Câmara herdou o primeiro lugar, com Tsolov em segundo e Dunne em terceiro.
Campeonato de F2
Com os pontos conquistados na rodada dupla de Baku, Câmara, que agora tem 207 pontos, lidera o campeonato faltando apenas duas rodadas para o fim.
Nikola Tsolov, com 200, ocupa a segunda colocação, e Alexander Dunne a terceira, com 189.
Gabriele Minì ocupa a quarta posição, com 163 pontos, enquanto Dino Beganovic é o quinto, com 137.
Confira a classificação completa:
1. R. Câmara - 207
2. N. Tsolov - 200
3. A. Dunne - 189
4. G. Mini - 163
5. D. Beganovic - 137
6. N. León - 133
7. M. Stenshorne - 107
8. J. Duerksen - 90
9. K. Maini - 90
10. L. Van Hoepen - 80
11. T. Inthraphuvasak - 71
12. R. Miyata - 70
13. R. Villagomez - 42
14. J. Bennett - 38
15. O. Goethe - 37
16. R. Bilinski - 36
17. S. Montoya - 30
18. E. Fittipaldi Jr. - 28
19. C. Herta - 26
20. N. Varrone - 15
21. M. Boya - 13
22. C. Shields - 10
23. H. Yamakoshi - 2
Próximas rodadas
Mesmo com as preocupações relacionadas à instabilidade no Oriente Médio, que provocaram o cancelamento de duas etapas da Fórmula 1 no início da temporada, a Fórmula 2 informou que as rodadas de Lusail, no Catar, e Yas Marina, em Abu Dhabi, estão previstas para acontecer normalmente.
No entanto, ainda não há uma decisão oficial sobre a realização das duas etapas. Caso sejam canceladas, o campeonato terminará sem outras corridas e Câmara será campeão.