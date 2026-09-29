Rafael Câmara diz "estar pronto" para a Fórmula 1 e ganha força por vaga na Haas

Pernambucano de 21 anos lidera a Fórmula 2 após vitória em Baku e é cotado para assumir uma das vagas da equipe americana em 2027

Rafael Câmara, piloto pernambucano na Fórmula 2 (Reprodução/F2)

O pernambucano Rafael Câmara está cada vez mais próximo de um possível salto para a Fórmula 1. Aos 21 anos, o piloto da Invicta Racing e integrante da Academia de Pilotos da Ferrari afirmou que se considera preparado para disputar a principal categoria do automobilismo caso receba uma oportunidade para a temporada de 2027.

“Sim, eu não vejo por que não”, afirmou Câmara ao ser questionado pelo The Race sobre estar pronto para a F1.

O pernambucano destacou a experiência acumulada nos últimos anos e comparou o desafio ao que já enfrenta atualmente.

“No fim das contas, você ainda está pilotando carros rápidos em um circuito. Eu já tenho feito isso há algum tempo”, completou.

Depois da etapa de Baku, Câmara assumiu a liderança do campeonato da Fórmula 2 com uma vitória na segunda corrida principal do fim de semana. Terminou inicialmente na segunda posição, mas foi promovido ao primeiro lugar após uma punição aplicada a Alexander Dunne. Com o resultado, abriu sete pontos de vantagem para Nikola Tsolov na classificação.

Além da disputa pelo título da F2, Câmara também vem sendo avaliado pela Haas para uma possível vaga no grid de 2027. A equipe americana testou o pernambucano, Leonardo Fornaroli, Ryo Hirakawa e Jack Doohan com carros de temporadas anteriores.

O chefe da Haas, Ayao Komatsu, afirmou que a equipe pretende definir sua dupla para 2027 em breve, embora ainda não tenha confirmado nenhum piloto.

Os testes também tiveram peso na preparação do pernambucano. Rafael Câmara começou o programa com a Ferrari em maio, pilotando a SF-25 em Budapeste, e posteriormente voltou à pista com a escuderia italiana e com a própria Haas. Em agosto, participou de uma sessão no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, ao lado de outros candidatos à vaga. Para Câmara, a sequência de testes serviu para ampliar a experiência e deixá-lo mais preparado para um eventual salto à F1.

“Os testes que fizemos foram sempre positivos. Eu sempre consegui aprender e evoluir durante esses testes. Estou satisfeito com o que fiz”, afirmou o piloto ao The Race.

Rafa também ressaltou que não quer apenas experimentar um carro de Fórmula 1, mas disputar a categoria em tempo integral.

“Se eu chegar, também é um sonho, porque você trabalha a vida toda para isso”, disse.

O desempenho de Câmara também recebe elogios dentro da Invicta. James Robinson, chefe da equipe do pernambucano na F2, afirmou que o piloto merece “100%” uma oportunidade na F1 e disse que ficaria “muito surpreso” caso ele não esteja no grid da categoria máxima. Robinson destacou principalmente a velocidade natural do brasileiro e sua capacidade de trabalhar com os pneus.