F1: Pernambucano Rafael Câmara ganha força por vaga na Haas após saída de Ocon

Saída de Esteban Ocon ao fim de 2026 abre espaço na equipe americana, que já avaliou o piloto recifense para 2027

Rafael Câmara, piloto pernambucano na Fórmula 2 (Reprodução/Rafael Câmara/Redes Sociais)

A Haas terá uma vaga disponível para a temporada 2027 da Fórmula 1. Nesta quarta-feira (30), Esteban Ocon confirmou que deixará a equipe ao fim do campeonato, abrindo espaço para uma disputa que tem o pernambucano Rafael Câmara entre os candidatos.

A saída do francês movimenta o mercado de pilotos para o próximo ano. Aos 21 anos, Câmara está entre os nomes avaliados pela equipe americana e chega ao momento decisivo da temporada em alta na Fórmula 2.

O recifense assumiu a liderança da F2 após vencer a segunda corrida da etapa de Baku, no Azerbaijão. Atualmente, soma 207 pontos, sete a mais que o búlgaro Nikola Tsolov, segundo colocado.

A Haas realizou testes com alguns dos candidatos à vaga utilizando carros de temporadas anteriores. Além de Câmara, foram avaliados Leonardo Fornaroli, atual campeão da F2, e Ryo Hirakawa, bicampeão do Mundial de Endurance (WEC) e vencedor das 24 Horas de Le Mans.

Decisão próxima

O chefe da Haas, Ayao Komatsu, afirmou na semana passada que a equipe pretendia definir sua dupla para 2027 em um prazo de duas semanas. Segundo o dirigente, as avaliações já foram concluídas, e o próximo passo seria discutir os resultados internamente antes da decisão.

Câmara também conta com a ligação com a Ferrari, onde integra a Academia de Pilotos. O pernambucano realizou testes com a escuderia italiana e também trabalhou com a Haas em sessões preparatórias ao longo da temporada.

Pernambucano se diz pronto

Em entrevista recente ao The Race, o piloto afirmou que se considera preparado para disputar a Fórmula 1 caso receba uma oportunidade em 2027. Câmara destacou a experiência acumulada nas categorias de base e nos testes com carros da principal categoria.

O pernambucano deixou claro que seu objetivo não é apenas testar um carro de F1, mas chegar à categoria para disputar uma temporada completa. Enquanto isso, mantém o foco na reta final da Fórmula 2 e na briga pelo título de 2026.

“Os testes que fizemos foram sempre positivos. Eu sempre consegui aprender e evoluir durante esses testes. Estou satisfeito com o que fiz [...] Se eu chegar, também é um sonho, porque você trabalha a vida toda para isso”, disse.

