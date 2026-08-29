F1: McLaren anuncia renovação de contrato com Lando Norris até 2030

O vínculo anterior de Norris com a McLaren era válido até o fim de 2027

Lando Norris, piloto da McLaren ( JOHN THYS / AFP)

A McLaren anunciou neste sábado (29) a renovação do contrato de Lando Norris. Atual campeão da Fórmula 1, o britânico seguirá na equipe pelo menos até 2030, com possibilidade de extensão por mais um período, ainda não definido.

"A McLaren é a minha casa, e estou muito feliz em assinar um novo contrato que me manterá na equipe pelo menos até 2030. Quando comecei essa jornada, nove anos atrás, eu tinha clareza sobre os objetivos que queria alcançar: levar a McLaren de volta ao topo e conquistar campeonatos", disse Norris após a renovação

"Alcançamos esse objetivo, mas queremos mais, queremos continuar vencendo e sabemos, como equipe, que somos capazes de conseguir isso. Mal posso esperar para voltar ao carro em Monza e estou muito empolgado com o que o futuro nos reserva, tanto no restante desta temporada quanto nos próximos anos", completou o piloto.

O chefe da McLaren, Andrea Stella, comemorou a permanência do piloto e destacou a importância de Norris na trajetória recente da equipe.

"Ele tem sido parte fundamental da jornada e do sucesso da McLaren nos últimos nove anos, e estamos muito felizes em continuar nossa parceria com ele pelo menos até 2030. Ele é um piloto excepcional, alguém que combina uma velocidade natural extraordinária com maturidade, consistência e um forte comprometimento com a McLaren; mas, acima de tudo, é um ser humano especial, valorizado por todos na equipe", afirmou Stella

O vínculo anterior de Norris com a McLaren era válido até o fim de 2027. Com a renovação, o britânico garante sua permanência na McLaren por pelo menos mais quatro temporadas.

O companheiro de equipe, Oscar Piastri, também tem contrato de longo prazo com a McLaren, válido até o fim de 2028.

Norris chegou ao time da McLaren como piloto júnior em 2017 e foi promovido para a equipe principal em 2019. Desde então, ele soma 13 vitórias em Grandes Prêmios, 18 pole positions e 48 pódios na sua carreira na Fórmula 1.