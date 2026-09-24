Rafael Câmara se classifica à frente de Tsolov em rodada dupla de Baku e aumenta chances de título
Rafael Câmara chega ao Azerbaijão na segunda posição do campeonato, com 170 pontos, apenas sete atrás do líder
Publicado: 24/09/2026 às 09:27
Piloto pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/Redes Sociais )
O pernambucano Rafael Câmara terminou a rodada dupla de classificações à frente de seu principal oponente, Nicola Tsolov. Câmara ficou em 5° e 3° lugar, respectivamente, enquanto o búlgaro ficou em 10° e em 8° nas sessões realizadas nesta quinta-feira (24), em Baku.
Rafael Câmara chega ao Azerbaijão na segunda posição do campeonato, com 170 pontos, apenas sete atrás do líder, o búlgaro Nikola Tsolov, que soma 177. Ambos podem se sagrar campeões antecipadamente no fim de semana.
QUALIFICAÇÃO 1
Em uma classificação movimentada e com muitas disputas por posições, o irlandês Alexander Dunne conquistou sua primeira pole position da temporada com o tempo de 1:55.383.
Câmara se beneficiou do vácuo de seu companheiro de equipe da Invicta Racing, Joshua Duerksen, na reta principal, mas marcou apenas o tempo de 1:55.621, ficando na quinta posição.
Nikola Tsolov teve dificuldades para completar uma de suas voltas e fechou a classificação 1 em 10° lugar, com o tempo de 1:55.957. Com a inversão de grid da corrida sprint, o atual líder do campeonato largará na pole.
QUALIFICAÇÃO 2
Após uma pausa, os pilotos voltaram para a pista para uma classificação também com muitas trocas de posição. Martinius Stenshorne marcou o tempo de 1:53.728 e conquistou a pole position.
O piloto pernambucano ficou em 3° lugar, com o tempo de 1:54.227, apesar de ter escapado. Já Tsolov marcou 1:54.685 e ficou com a oitava posição para a segunda corrida principal de Baku.
Horários do GP de Baku da F2 (de Brasília)
Corrida Sprint — sexta-feira (25): 1h15
Corrida Principal 1 — sexta-feira (25): 7h15
Corrida Principal 2 — sábado (26): 4h
Onde assistir às corridas da F2
A transmissão da categoria de base será feita pelo Sportv, que exibirá o campeonato na íntegra, incluindo todas as sessões. Além disso, as corridas também podem ser vistas na F1TV, plataforma oficial do Grupo Fórmula 1 no streaming.