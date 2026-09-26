F2 chega a Baku com chance de título para Rafa Câmara; confira horários e onde assistir
Com um formato inédito para a categoria, o fim de semana de Baku contará com duas corridas principais e uma Corrida Sprint, abrindo a possibilidade de Rafa Câmara conquistar o título por antecipação
Publicado: 23/09/2026 às 21:23
Piloto pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/Redes Sociais )
Na décima segunda etapa da temporada 2026 de Fórmula 2 (F2), disputada nas ruas de Baku, no Azerbaijão, entre os dias 24 e 26 de setembro, o pernambucano e vice-líder Rafael Câmara chega ao Grande Prêmio (GP) buscando vencer o título da categoria.
Com um formato inédito para a categoria, o fim de semana de Baku contará com duas corridas principais e uma Corrida Sprint. Nessa configuração, estarão em disputa até 67 pontos no fim de semana.
Em sua temporada de estreia na principal categoria de acesso à Fórmula 1, o piloto da Invicta Racing acumula duas vitórias, em Barcelona e na Bélgica, e quatro pódios em corridas principais.
Rafael Câmara chega a Baku na segunda posição do campeonato, com 170 pontos, apenas sete atrás do líder, o búlgaro Nikola Tsolov, que soma 177. Ambos podem se sagrar campeões antecipadamente no fim de semana.
Matematicamente, os cinco primeiros colocados na classificação de pilotos ainda têm chances de assumir a liderança de 2026 até próximas rodadas.
Além de Câmara e Tsolov, também estão na disputa o italiano Gabriele Minì, com 153 pontos, o irlandês Alexander Dunne, com 139 e o mexicano Noel Leon, com 119.
Horários do GP de Baku da F2 (de Brasília)
- Treino Livre — quinta-feira (24) - 3h
- Classificação 1 — quinta-feira (24): 7h
- Classificação 2 — quinta-feira (24): 7h30
- Corrida Sprint — sexta-feira (25): 1h15
- Corrida Principal 1 — sexta-feira (25) 7h15
- Corrida Principal 2 — sábado (26) 4h
Onde assistir as corridas da F2
A transmissão da categoria de base será feita pelo Sportv, que exibirá o campeonato na íntegra, incluindo todas as sessões. Além disso, as corridas também podem ser vistas na F1TV, plataforma oficial do Grupo Fórmula 1 no streaming.