Com apenas seis vagas no grid da Fórmula 1 para 2027, Rafa Câmara pode assumir lugar na Haas

O brasileiro é considerado um piloto com grande potencial e vem agradando a escuderia

Piloto pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/Redes Sociais )

Com a temporada de 2026 se aproximando do fim, o grid da Fórmula 1 para 2027 está cada vez ganhando mais forma. Nesta quarta-feira, 23, a Red Bull confirmou a permanência de Isack Hadjar, que seguirá como companheiro de Max Verstappen. Restam, desta maneira, apenas seis vagas.

"A Red Bull anuncia que Isack Hadjar permanecerá na equipe para a temporada de 2027, após assinar uma extensão de contrato. Hadjar tem sido associado à Red Bull desde que se juntou à sua equipe júnior em 2022, com a equipe apoiando sua ascensão na Fórmula 3 e na Fórmula 2, que culminou em uma disputa acirrada pelo título contra Gabriel Bortoleto, da Audi", divulgou a escuderia.

O piloto, de volta no Azerbaijão após três corridas fora tratando uma fratura no pulso, celebrou o acordo. "Estou muito animado para continuar na Oracle Red Bull Racing", disse Hadjar. "Entrei para esta equipe há oito meses e imediatamente compreendi a dimensão e a ambição desta organização. Há tantas pessoas talentosas na fábrica, e você tem consciência do privilégio de pilotar para uma equipe tão incrível ao lado de um tetracampeão mundial como Max (Verstappen)", afirmou.

Hadjar foi além: "Desde o momento em que assinei, me dediquei ao time, e com o apoio de Laurent (Mekies) e de todos em Milton Keynes, consegui justificar a confiança que depositaram em mim. Estou sempre buscando ouvir, aprender e me superar a cada dia, o que só aumenta minha empolgação com o que está por vir."

Além da escuderia austríaca, outras sete equipes já definiram sua dupla para ano que vem:

McLaren - Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari - Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Mercedes - Kimi Antonelli e George Russell

Alpine - Pierre Gasly e Franco Colapinto

William - Alex Albon e Carlos Sainz

Audi - Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg

Cadillac - Valtteri Bottas e Sergio Pérez

Três escuderias seguem com sua situação em relação a pilotos indefinida, a Haas, a Aston Martin e a Racing Bulls. Assim, surge a possibilidade de mais um brasileiro chegar ao grid da Fórmula 1.

A Haas deve substituir Esteban Ocon, para a próxima temporada e Rafa Câmara pode assumir a vaga na equipe norte-americana. O brasileiro é considerado um piloto com grande potencial e vem agradando a escuderia, e uma parceria com a Ferrari pode ajudar o jovem recifense a ingressar na principal categoria do automobilismo.

Em entrevista, nesta quarta-feira, 23, em Baku, durante os preparativos para o GP do Azerbaijão, Ocon afirmou se sentir "agente livre" neste momento para o próximo ano, mas que vai lutar por uma vaga na F1.

"Sim, no momento, definitivamente sou agente livre para o próximo ano. Há coisas em discussão que estão fora do meu controle e certos tópicos que estão fora do meu controle. Então, vou continuar insistindo até o fim do ano e ver como vai ser. Vamos ver", comentou o francês.

Além disso, Oliver Bearman é o favorito para a outra vaga da equipe. O inglês já vem guiando o carro norte-americano e tem agradado, pela segunda temporada seguida e deve ter seu vínculo mantido.

A Aston Martin também não definiu seu futuro para a próxima temporada e espera a decisão de Fernando Alonso. Veterano, de 45 anos, o piloto ainda não anunciou seu próximo passado na carreira e pode permanecer na equipe.

Já o companheiro de equipe do espanhol, Lance Stroll, possui um vínculo de longo prazo com a escuderia, em razão da relação com seu pai, Lawrence Stroll. Apesar disso, a permanência do piloto ainda não foi anunciada oficialmente.

Por fim, a Racing Bulls, que apesar de sua dupla, Liam Lawson e Arvid Lindblad, fazer bom campeonato, estando na 9ª e 11ª colocação, ainda não confirmou como será sua formação no grid de 2027.



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