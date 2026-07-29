De olho na Fórmula 1, Rafael Câmara participa de teste da Ferrari na Itália

Pernambucano participou de atividade em Fiorano e segue cotado para estrear na principal categoria do automobilismo em 2027

Piloto Rafael Câmara (Reprodução/Ferrari Driver Academy)

Um dos principais nomes da nova geração do automobilismo brasileiro, Rafael Câmara deu mais um passo rumo à Fórmula 1 ao participar, na última terça-feira (28), de um teste promovido pela Ferrari no circuito de Fiorano, na Itália.

Integrante da Ferrari Driver Academy, Câmara participou de uma sessão de TPC (Teste de Carros Prévios), atividade destinada ao desenvolvimento e avaliação de pilotos utilizando modelos de temporadas anteriores.

O trabalho do piloto pernambucano faz parte do processo de preparação dos jovens talentos da equipe italiana para uma futura chegada à principal categoria do automobilismo mundial em 2027.

Haas desponta como principal destino

Apesar de ainda não haver confirmação oficial sobre o futuro do brasileiro, a Haas aparece como o destino mais provável para Rafael Câmara em 2027. A equipe norte-americana mantém uma estreita parceria técnica com a Ferrari e, nos últimos anos, tem servido como porta de entrada para pilotos ligados à academia da escuderia italiana.

O desempenho do pernambucano nas categorias de base reforça esse cenário. Atual destaque da Fórmula 2 e campeão da Fórmula 3 em 2025, Câmara é considerado um dos pilotos mais promissores da Ferrari para os próximos anos.

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Cadillac também monitora situação

Além da Haas, outro nome que surgiu como interessado no brasileiro é a Cadillac, que acompanha a evolução de Rafael Câmara e avalia opções para formar seu projeto de longo prazo na categoria.

Caso o interesse se concretize, a disputa pelo piloto pernambucano pode ganhar novos capítulos nos próximos meses, já que Câmara figura entre os nomes mais valorizados do mercado entre os jovens talentos.

Brasil pode voltar a ter dois pilotos na Fórmula 1

Se confirmar sua promoção em 2027, Rafael Câmara colocará Pernambuco no grid da Fórmula 1 e poderá dividir espaço com Gabriel Bortoleto. A presença da dupla representaria o retorno de dois brasileiros simultaneamente na categoria pela primeira vez desde 2016, com Felipe Massa (pela Williams) e Felipe Nasr (pela Sauber).