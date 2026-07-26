F2: Rafael Câmara conquista terceiro lugar no GP da Hungria

Piloto pernambucano chega aos 145 pontos, fica a dois do vice-líder e foca na etapa de Monza após o recesso de verão

Rafael Câmara, piloto pernambucano na Fórmula 2 (Reprodução/Rafael Câmara/Redes Sociais)

O piloto pernambucano Rafael Câmara conquistou mais um grande resultado na Fórmula 2. O recifense subiu ao pódio na manhã deste domingo (26) ao finalizar na terceira colocação na corrida principal do GP da Hungria, disputada no tradicional circuito de Hungaroring, em Budapeste.

Largando na segunda posição do grid, Câmara perdeu um posto logo na arrancada para o mexicano Noel León, da Campos Racing, que acabou vencendo a prova pela primeira vez na temporada.

Demonstrando maturidade e mantendo um ritmo forte e constante ao longo de todas as voltas, Câmara sustentou a vaga no top 3 até a bandeirada final. O indiano Kush Maini, que havia cravado a pole position, fechou a prova em segundo lugar. O também brasileiro Emerson Fittipaldi Jr., da AIX Racing, concluiu a disputa na 17ª posição.

O desempenho em Budapeste foi fundamental para as pretensões do pernambucano na briga pelo título. Com os pontos somados na Hungria, Rafael Câmara alcançou a marca de 145 pontos e se consolidou na terceira colocação da classificação geral do campeonato.

Pausa

Agora, o grid da Fórmula 2 entra oficialmente em seu período de férias de verão, retornando apenas entre os dias 4 e 6 de setembro para a disputa do GP da Itália.