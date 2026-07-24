Após ser ligado à Haas, Rafael Câmara desperta interesse da Cadillac, afirma jornalista

Cadillac monitora o pernambucano enquanto piloto segue valorizado após boa temporada na Fórmula 2; brasileiro larga em segundo no GP da Hungria

Rafael Câmara, piloto pernambucano na Fórmula 2 (Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)

Rafael Câmara ganhou ainda mais força no mercado da Fórmula 1. Após ter sido apontado como possível reforço da Haas para a temporada de 2027, o piloto pernambucano também passou a despertar o interesse da Cadillac. A informação foi divulgada pelo jornalista Roberto Chinchero.

Caso uma dessas negociações se concretize, o Brasil voltará a ter dois representantes no grid da Fórmula 1 pela primeira vez desde 2016. Rafael Câmara se juntaria a Gabriel Bortoleto, ampliando a presença brasileira na categoria.

O desempenho de Rafael Câmara na Fórmula 2 tem sido o principal motivo para o interesse das equipes. A possibilidade de promoção para a Haas foi revelada pelo jornalista italiano Alessio Auriemma, do portal Rossomotori.it. Agora, a Cadillac surge como mais uma interessada no pernambucano, aumentando a concorrência pela contratação.

Primeira fila na Hungria

Enquanto o interesse das equipes aumenta, Rafael Câmara segue focado na disputa da Fórmula 2. Nesta sexta-feira (24), o pernambucano conquistou a segunda colocação no grid de largada para o Grande Prêmio da Hungria.

No circuito de Hungaroring, Câmara marcou o tempo de 1min29s013, apenas 0s117 atrás de Kush Maini, que ficou com a pole position. O resultado garante ao brasileiro um lugar na primeira fila e reforça sua briga pelo campeonato, já que os concorrentes diretos ao título tiveram desempenhos discretos na classificação.

Depois da vitória na Bélgica, o pernambucano reduziu a diferença para os líderes da temporada e chega embalado para mais uma oportunidade de somar pontos importantes na luta pelo título da Fórmula 2.