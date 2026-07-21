F2: Entenda por que os rivais do piloto pernambucano o chamam de RaFIA após vitória em Spa

Bons resultados do pernambucano Rafa Câmara ameaçam liderança do piloto búlgaro e aumentam rivalidade entre torcedores nas redes sociais

Rafael Câmara, piloto da F2 (Divulgação/F2)

Com quatro poles e duas vitórias na temporada da Fórmula 2, o piloto pernambucano Rafa Câmara cresce na cotação por uma vaga na F1 já para 2027. Na mesma velocidade, aumenta a rivalidade com outros corredores e seus fãs.

Após vencer o Grande Prêmio da Bélgica, no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, no último domingo (19), o brasileiro passou a ser chamado de RaFIA Câmara nos comentários de perfis de redes sociais que acompanham a F2.



Motivo: a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) não abriu investigação para o toque que o carro de Rafa deu no do seu rival, Nikola Tsolov, jogando-o para fora da pista, em uma curva do circuito.



Os fãs do búlgaro e ‘haters’ do piloto pernambucano, que a cada prova diminui a diferença para o líder Tsolov, pisaram fundo na ironia, sugerindo que Rafa esteja sendo beneficiado pela FIA.



No entanto, a decisão de não abrir a investigação, que poderia gerar uma punição e, consequentemente, a perda de pontos, se baseou na regra que só dá a preferência ao piloto que ataca por fora (Tsolov) quando os carros estão lado a lado desde o início do traçado da curva.



Como Rafa Câmara estava à frente, caberia ao piloto da Bulgária aliviar o pé, o que não aconteceu. O resultado foi o toque do carro do brasileiro, que devido à curva ser bastante fechada se ‘espalhou’ na pista, no do adversário, jogando-o para fora.



A ironia dos torcedores de Tsolov soa como choro de perdedor. Até porque quem tem um histórico de punições por forçar nas curvas durante tentativas de ultrapassagem é o próprio piloto búlgaro. Só em 2026, foram duas.



Na próxima sexta-feira (24), os motores roncam novamente para os treinos em Budapeste, visando o Grande Prêmio da Hungria, que acontece no domingo. E as disputam tentem a esquentar ainda mais a rivalidade, na pista do circuito e nas redes sociais.



Nikolas Tsolov lidera a temporada com 161 pontos, Gabriele Mini vem em segundo com 134, pouco à frente de Rafa Câmara, com 125.